O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou, nesta segunda-feira (19), os editais de dois concursos públicos para os cargos de oficial de justiça e escrevente técnico judiciário. Os salários iniciais chegam a R$ 9.856,95, além de benefícios.

As inscrições começam em 28 de outubro e seguem até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. As provas estão previstas para 14 de março de 2027.

Os concursos do TJ-SP oferecem oportunidades para candidatos com ensino médio e superior. Além disso, os processos seletivos buscam preencher vagas disponíveis e formar cadastro de reserva.

Cargos e salários