O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) publicou, nesta segunda-feira (19), os editais de dois concursos públicos para os cargos de oficial de justiça e escrevente técnico judiciário. Os salários iniciais chegam a R$ 9.856,95, além de benefícios.
As inscrições começam em 28 de outubro e seguem até 10 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. As provas estão previstas para 14 de março de 2027.
Os concursos do TJ-SP oferecem oportunidades para candidatos com ensino médio e superior. Além disso, os processos seletivos buscam preencher vagas disponíveis e formar cadastro de reserva.
Cargos e salários
O concurso para oficial de justiça exige nível superior e oferece salário inicial de R$ 9.856,95. As oportunidades abrangem a Comarca de São Paulo, na Capital, e circunscrições judiciárias da 1ª à 10ª Região Administrativa Judiciária (RAJ).
Já o cargo de escrevente técnico judiciário exige ensino médio e tem remuneração inicial de R$ 6.782,54. Nesse caso, as oportunidades contemplam circunscrições judiciárias da 2ª à 10ª RAJ.
Ambos os cargos também oferecem auxílios para alimentação, saúde e transporte.
Os editais estabelecem reserva de vagas para diferentes grupos de candidatos:
- 5% para pessoas com deficiência;
- 25% para candidatos negros;
- 3% para indígenas;
- 2% para quilombolas.
A distribuição das vagas e as comarcas contempladas estão disponíveis nos respectivos editais.
Inscrições começam em 28 de outubro
Os interessados poderão se inscrever entre 28 de outubro e 10 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.
Antes de realizar a inscrição, os candidatos devem consultar os editais para verificar os requisitos de cada cargo, as localidades disponíveis e as regras dos concursos.
Provas serão realizadas em março de 2027
O TJ-SP prevê a aplicação das provas dos dois concursos em 14 de março de 2027. Como os exames ocorrerão simultaneamente, os candidatos devem observar essa condição antes de escolher o cargo.
Os processos seletivos terão etapa única, composta por prova objetiva e discursiva.
A prova objetiva contará com 70 questões de múltipla escolha para ambos os cargos. Além disso, terá caráter eliminatório e classificatório.
Para oficial de justiça, a prova discursiva terá duas questões de conhecimentos específicos previstos no edital. A avaliação buscará verificar os conhecimentos necessários à função, além da capacidade de leitura e compreensão.
Já os candidatos ao cargo de escrevente técnico judiciário deverão produzir uma redação. Nesse caso, a avaliação analisará as habilidades de escrita.
A etapa discursiva terá caráter eliminatório nos dois concursos.
Nomeações dependem de concursos anteriores
Apesar da abertura dos novos processos seletivos, o TJ-SP informou que as nomeações dos aprovados dependerão do encerramento da validade dos concursos anteriores para os respectivos cargos e localidades.
Conforme o item 15 dos editais, os novos aprovados somente poderão receber nomeação após o fim desse prazo.
O concurso anterior para oficial de justiça da Comarca da Capital teve homologação em 20 de agosto de 2025.
Enquanto isso, os concursos de escrevente técnico judiciário para circunscrições da 2ª à 10ª RAJ tiveram homologações em 12, 24 e 26 de junho de 2025.
Todos permanecem dentro do prazo de validade.
Confira os editais dos concursos
Os candidatos podem consultar os documentos completos nos links oficiais do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Edital para oficial de justiça
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