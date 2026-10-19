A Folha da Região divulga as informações sobre velórios e sepultamentos previstos para esta segunda-feira (19) e terça-feira (20) em Guaraçaí, Andradina e Valparaíso. Os dados incluem os locais das cerimônias de despedida e os horários programados para os sepultamentos.

GUARAÇAÍ

Artur Verris Neto, 60 anos. O velório é realizado no Memorial Bom Pastor, em Guaraçaí. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (19), às 16h, no Cemitério Municipal da cidade.

ANDRADINA

Minori Obana, 81 anos. O velório terá início às 16h desta segunda-feira (19), na Capela da PAF, em Andradina. O sepultamento está marcado para terça-feira (20), às 10h, no Cemitério Campo Santo São Sebastião.