A Folha da Região divulga as informações sobre velórios e sepultamentos previstos para esta segunda-feira (19) e terça-feira (20) em Guaraçaí, Andradina e Valparaíso. Os dados incluem os locais das cerimônias de despedida e os horários programados para os sepultamentos.
GUARAÇAÍ
Artur Verris Neto, 60 anos. O velório é realizado no Memorial Bom Pastor, em Guaraçaí. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (19), às 16h, no Cemitério Municipal da cidade.
ANDRADINA
Minori Obana, 81 anos. O velório terá início às 16h desta segunda-feira (19), na Capela da PAF, em Andradina. O sepultamento está marcado para terça-feira (20), às 10h, no Cemitério Campo Santo São Sebastião.
Midori Suzuki Obana, 80 anos. O velório também terá início às 16h desta segunda-feira (19), na Capela da PAF. O sepultamento será realizado na terça-feira (20), às 10h, no Cemitério Campo Santo São Sebastião, em Andradina.
VALPARAÍSO
Maria Sueli Toledo, 56 anos. O velório será realizado no Velório Municipal de Valparaíso, a partir das 7h desta terça-feira (20). O sepultamento está previsto para as 14h do mesmo dia, no Cemitério Municipal.
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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