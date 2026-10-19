A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba terá 65 agentes mobilizados para atuar na segurança do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A corporação será responsável pela guarda noturna das urnas eletrônicas e manterá equipes nas 63 escolas que receberão eleitores.
Além da presença nos locais de votação, a GCM disponibilizará dois agentes para atuar no Cartório Eleitoral. As viaturas também prestarão apoio operacional durante o processo, em colaboração com a Polícia Militar.
Segundo a Prefeitura, a operação seguirá o mesmo esquema de segurança adotado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Dessa forma, o efetivo e a distribuição dos guardas permanecerão inalterados.
Segurança terá atuação integrada
A operação contará com a participação da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar, Civil e Federal, além do Cartório Eleitoral. Cada instituição atuará conforme suas atribuições para garantir a segurança durante a votação.
O secretário municipal de Segurança Pública, Julio dos Santos, destacou a importância da presença dos agentes para prevenir ocorrências e manter a tranquilidade nos locais de votação.
“A participação da Guarda Civil Municipal nas eleições reforça o compromisso do Município com a segurança da população e com a colaboração entre as instituições responsáveis pela realização do processo eleitoral. A presença dos agentes nos locais de votação contribui para a prevenção de ocorrências, a preservação da ordem e a tranquilidade dos eleitores, dos servidores da Justiça Eleitoral e de todos os envolvidos”, afirmou.
A atuação da GCM também incluirá a vigilância das urnas durante o período noturno, como parte das medidas de segurança previstas para o segundo turno.
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