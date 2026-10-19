A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba terá 65 agentes mobilizados para atuar na segurança do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A corporação será responsável pela guarda noturna das urnas eletrônicas e manterá equipes nas 63 escolas que receberão eleitores.

Além da presença nos locais de votação, a GCM disponibilizará dois agentes para atuar no Cartório Eleitoral. As viaturas também prestarão apoio operacional durante o processo, em colaboração com a Polícia Militar.

Segundo a Prefeitura, a operação seguirá o mesmo esquema de segurança adotado no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Dessa forma, o efetivo e a distribuição dos guardas permanecerão inalterados.

Segurança terá atuação integrada