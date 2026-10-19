Um casal de idosos morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina, na noite deste domingo (18). As vítimas são Minoru Obana, de 82 anos, e a esposa, Midori Obana, de 80 anos.

Segundo as informações da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 18h40, na altura do quilômetro 199 da rodovia. O casal estava em um Hyundai HB20, que colidiu transversalmente com um caminhão Volvo FH 540, que tracionava um semirreboque.

De acordo com o registro policial, a colisão ocorreu quando o automóvel acessava a rodovia. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Casal morreu após ser levado ao hospital