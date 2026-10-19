A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai realizar, em 18 de novembro, um treinamento para agentes de 43 municípios da região de Araçatuba. A capacitação será feita em Araçatuba e integra a Operação El Niño 2026/2027, que prevê ações para preparar as equipes municipais para enfrentar eventos climáticos extremos.

O treinamento faz parte de um programa estadual que pretende capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro. A iniciativa foi anunciada pelo governo paulista na quinta-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.

A operação reforça a preparação para o período de chuvas diante da previsão de tempestades frequentes e ondas de calor nos próximos meses, associadas à atuação do fenômeno El Niño.

Treinamento inclui situações de emergência