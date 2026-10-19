A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai realizar, em 18 de novembro, um treinamento para agentes de 43 municípios da região de Araçatuba. A capacitação será feita em Araçatuba e integra a Operação El Niño 2026/2027, que prevê ações para preparar as equipes municipais para enfrentar eventos climáticos extremos.
O treinamento faz parte de um programa estadual que pretende capacitar pelo menos 3,5 mil agentes municipais até dezembro. A iniciativa foi anunciada pelo governo paulista na quinta-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.
A operação reforça a preparação para o período de chuvas diante da previsão de tempestades frequentes e ondas de calor nos próximos meses, associadas à atuação do fenômeno El Niño.
Treinamento inclui situações de emergência
As atividades terão aulas teóricas e práticas sobre prevenção e atendimento a ocorrências como alagamentos, enchentes, incêndios e deslizamentos de terra.
Os agentes também receberão orientações sobre atendimento pré-hospitalar, gestão de abrigos, elaboração de planos de contingência e coordenação de equipes durante emergências.
Durante as oficinas, os municípios receberão os chamados Kits Verão, com equipamentos para o trabalho em campo, como botas, capas de chuva, capacetes, coletes, luvas, lonas e pluviômetros.
A proposta é ampliar a capacidade de prevenção e resposta das cidades, além de melhorar a atuação conjunta entre os órgãos responsáveis pela proteção da população.
Capacitações passam por todo o estado
O cronograma prevê treinamentos em diferentes regiões paulistas até dezembro. Antes da etapa de Araçatuba, estão programadas atividades em São José do Rio Preto, Ouroeste, Osasco e Araraquara, entre outras localidades.
A programação segue em novembro e dezembro, com encontros que abrangem as regionais de Presidente Prudente, São José dos Campos, Campinas, Marília, Bauru e Sorocaba.
As capacitações também vão contribuir para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Durante os encontros, representantes municipais poderão apresentar informações sobre os riscos e as necessidades de seus territórios.
De acordo com a Defesa Civil estadual, desde 2023, cerca de 19 mil servidores municipais foram capacitados em 191 treinamentos presenciais e on-line voltados à prevenção de riscos relacionados à estiagem e às chuvas intensas.
Operação substitui a tradicional Operação Chuvas
A Operação El Niño 2026/2027 substitui a tradicional Operação Chuvas e integra um conjunto de medidas anunciado pelo governo paulista para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas.
O pacote reúne 181 iniciativas do Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (PEARC), com investimentos anunciados de R$ 29 bilhões.
Entre as medidas estão a criação de um gabinete especial para coordenar as ações, o estabelecimento de níveis de alerta para os municípios e a emissão de boletins diários para orientar a atuação do poder público diante de riscos de tempestades e ondas de calor.
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