Uma advogada de 47 anos teve a casa invadida por criminosos em um condomínio de alto padrão, no bairro Ipanema, em Araçatuba. O furto ocorreu no domingo (18), enquanto a vítima estava fora da cidade com a família. Entre os objetos levados estão joias de ouro, relógios de luxo, dólares e equipamentos eletrônicos.
Segundo o boletim de ocorrência, a advogada havia viajado com familiares na última quarta-feira (14). Ao retornar à residência, no domingo, percebeu que desconhecidos haviam entrado no imóvel e levado um cofre, além de diversos outros pertences.
Os criminosos também furtaram R$ 4 mil em dinheiro e US$ 3,5 mil, além de perfumes e maquiagens importados, cartões bancários, talões de cheques e quatro passaportes da família.
Criminosos podem ter entrado pelo telhado
De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, os invasores possivelmente acessaram a residência pelos fundos, após escalarem o telhado e arrombarem uma porta que dá acesso ao interior da casa.
Em seguida, teriam ido diretamente ao quarto onde estava o cofre. A suspeita é de que os criminosos conhecessem a localização do objeto.
Além do dinheiro, o grupo levou diversas joias de ouro, incluindo anéis, correntes e pulseiras. Também desapareceram oito relógios de marcas como Michael Kors, Tissot, Emporio Armani e TAG Heuer.
Os criminosos ainda furtaram dois celulares iPhone, um tablet iPad, um iPad Mini e diversas bijuterias.
Durante a vistoria, os policiais encontraram algumas joias abandonadas sobre o telhado da residência, o que reforçou a suspeita de que os invasores utilizaram esse caminho para acessar o imóvel.
Polícia investiga o furto
A Polícia Militar atendeu à ocorrência e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia.
Durante os trabalhos, os agentes identificaram marcas aparentes de vinho espalhadas pelo chão da residência. Além disso, encontraram pegadas parciais que seguiam em direção à calçada.
Segundo o registro policial, o condomínio possui câmeras de monitoramento nas áreas comuns. As imagens poderiam auxiliar na identificação dos envolvidos. No entanto, a residência não conta com sistema próprio de vigilância.
A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel para buscar vestígios que possam ajudar a esclarecer o crime.
A Polícia Civil registrou o caso como furto em residência, com autoria desconhecida. Até a elaboração do boletim de ocorrência, não havia informações sobre a identificação dos responsáveis.
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