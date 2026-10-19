Uma advogada de 47 anos teve a casa invadida por criminosos em um condomínio de alto padrão, no bairro Ipanema, em Araçatuba. O furto ocorreu no domingo (18), enquanto a vítima estava fora da cidade com a família. Entre os objetos levados estão joias de ouro, relógios de luxo, dólares e equipamentos eletrônicos.

Segundo o boletim de ocorrência, a advogada havia viajado com familiares na última quarta-feira (14). Ao retornar à residência, no domingo, percebeu que desconhecidos haviam entrado no imóvel e levado um cofre, além de diversos outros pertences.

Os criminosos também furtaram R$ 4 mil em dinheiro e US$ 3,5 mil, além de perfumes e maquiagens importados, cartões bancários, talões de cheques e quatro passaportes da família.

Criminosos podem ter entrado pelo telhado