Araçatuba encerrou sua participação na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga, na oitava colocação geral, com 78 pontos. A competição reuniu delegações de 157 municípios paulistas.
O resultado representa uma evolução em relação à edição de 2025, quando Araçatuba terminou na décima posição, com 68 pontos. Neste ano, o município avançou duas colocações e somou dez pontos a mais, consolidando sua presença entre as dez melhores delegações do Estado pelo terceiro ano consecutivo.
Na classificação geral, Araçatuba ficou atrás de São José dos Campos, campeã com 297 pontos, Santos, com 232, Praia Grande, com 138, Indaiatuba, com 133, São José do Rio Preto, com 120, Sorocaba, com 118, e Campinas, com 81 pontos.
Damas garantem dois títulos consecutivos
Um dos principais destaques da campanha araçatubense foi o desempenho nas damas sub-21. As equipes masculina e feminina conquistaram o bicampeonato consecutivo, repetindo os títulos obtidos em 2025.
Na última rodada, disputada no sábado (17), a equipe feminina venceu Sumaré por 6 a 2, enquanto a masculina superou Sorocaba por 5 a 3. Os resultados confirmaram os dois títulos para Araçatuba.
Xadrez e futsal feminino também conquistam vice-campeonatos
Além das conquistas nas damas, Araçatuba teve resultados expressivos em outras modalidades. No xadrez livre, as equipes masculina e feminina terminaram na segunda colocação. O futsal feminino sub-21 também garantiu o vice-campeonato.
No atletismo masculino livre, o município alcançou o terceiro lugar geral. O tênis feminino conquistou a medalha de bronze após vencer Bertioga por 2 sets a 1.
A delegação também terminou na quinta colocação no tênis de mesa masculino e feminino. No handebol feminino, na ginástica rítmica e na bocha, Araçatuba alcançou a sétima posição.
Evolução na classificação estadual
Com 78 pontos, Araçatuba superou o desempenho do ano anterior e terminou à frente de municípios tradicionais do esporte paulista, como Bauru, Piracicaba e São Bernardo do Campo.
A campanha reforça a presença do município entre as principais forças esportivas do interior paulista e evidencia a contribuição das equipes que conquistaram títulos, medalhas e posições de destaque ao longo da competição.
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