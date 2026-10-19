Araçatuba encerrou sua participação na 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga, na oitava colocação geral, com 78 pontos. A competição reuniu delegações de 157 municípios paulistas.

O resultado representa uma evolução em relação à edição de 2025, quando Araçatuba terminou na décima posição, com 68 pontos. Neste ano, o município avançou duas colocações e somou dez pontos a mais, consolidando sua presença entre as dez melhores delegações do Estado pelo terceiro ano consecutivo.

Na classificação geral, Araçatuba ficou atrás de São José dos Campos, campeã com 297 pontos, Santos, com 232, Praia Grande, com 138, Indaiatuba, com 133, São José do Rio Preto, com 120, Sorocaba, com 118, e Campinas, com 81 pontos.

Damas garantem dois títulos consecutivos