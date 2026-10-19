Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (18), em Bilac, suspeito de descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Paulista, após a vítima relatar à Polícia Militar que ele passava repetidamente em frente à residência dela.

Segundo a corporação, o homem foi localizado em uma motocicleta, mas desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordá-lo. Durante a ação, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão em flagrante foi ratificada. A motocicleta apresentava adulteração no chassi e foi apreendida para realização de perícia.