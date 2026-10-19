19 de outubro de 2026
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BILAC

Homem foge da PM durante abordagem e é preso por medida protetiva

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito passou repetidamente em frente à casa da ex-companheira e pilotava moto com chassi adulterado
Suspeito passou repetidamente em frente à casa da ex-companheira e pilotava moto com chassi adulterado

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (18), em Bilac, suspeito de descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Paulista, após a vítima relatar à Polícia Militar que ele passava repetidamente em frente à residência dela.

Segundo a corporação, o homem foi localizado em uma motocicleta, mas desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordá-lo. Durante a ação, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a prisão em flagrante foi ratificada. A motocicleta apresentava adulteração no chassi e foi apreendida para realização de perícia.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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