Araçatuba deve enfrentar mais uma semana de calor intenso, com temperaturas próximas dos 34°C e atenção redobrada para a baixa umidade relativa do ar. A previsão indica possibilidade de chuva a partir de quinta-feira (22), com novas instabilidades até sábado (24). Mesmo com a mudança no tempo, o calor deve continuar predominando no noroeste paulista.

Nesta segunda-feira (19), de acordo com a IPMET, os termômetros podem chegar aos 31°C, com predomínio de sol. Na terça-feira (20), a máxima prevista é de 33°C, enquanto na quarta-feira (21) pode alcançar os 34°C. O cenário mantém a região sob influência de temperaturas elevadas, principalmente durante as tardes, quando a sensação de calor tende a ser mais intensa. (Previsão para Araçatuba)

Além das temperaturas, a umidade do ar é outro fator de preocupação. Os índices podem ficar baixos nos períodos mais quentes do dia, exigindo cuidados com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. Quando a umidade relativa se aproxima ou fica abaixo de 30%, aumentam os riscos de desconforto respiratório, ressecamento das mucosas e irritação nos olhos e na garganta.