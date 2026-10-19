Araçatuba deve enfrentar mais uma semana de calor intenso, com temperaturas próximas dos 34°C e atenção redobrada para a baixa umidade relativa do ar. A previsão indica possibilidade de chuva a partir de quinta-feira (22), com novas instabilidades até sábado (24). Mesmo com a mudança no tempo, o calor deve continuar predominando no noroeste paulista.
Nesta segunda-feira (19), de acordo com a IPMET, os termômetros podem chegar aos 31°C, com predomínio de sol. Na terça-feira (20), a máxima prevista é de 33°C, enquanto na quarta-feira (21) pode alcançar os 34°C. O cenário mantém a região sob influência de temperaturas elevadas, principalmente durante as tardes, quando a sensação de calor tende a ser mais intensa. (Previsão para Araçatuba)
Além das temperaturas, a umidade do ar é outro fator de preocupação. Os índices podem ficar baixos nos períodos mais quentes do dia, exigindo cuidados com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. Quando a umidade relativa se aproxima ou fica abaixo de 30%, aumentam os riscos de desconforto respiratório, ressecamento das mucosas e irritação nos olhos e na garganta.
A mudança nas condições meteorológicas deve começar na quinta-feira (22), quando há previsão de pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas em Araçatuba. A temperatura máxima prevista é de aproximadamente 31°C. A instabilidade pode contribuir para elevar a umidade do ar, embora a ocorrência e a distribuição da chuva dependam das condições atmosféricas ao longo do dia.
Na sexta-feira (23), a previsão também indica possibilidade de precipitação, com temperaturas próximas dos 30°C. Já no sábado (24), podem ocorrer novas pancadas, inclusive acompanhadas de trovoadas. A distribuição e o volume da chuva ainda podem variar conforme a atualização dos modelos meteorológicos. (Meteored)
Mesmo com a possibilidade de chuva, a população não deve descuidar da proteção contra o calor. Para quem trabalha ao ar livre, como trabalhadores da construção civil, entregadores, profissionais de serviços urbanos e vendedores ambulantes, a recomendação é beber água frequentemente, utilizar roupas leves, buscar locais com sombra e fazer pausas sempre que possível. O uso de protetor solar, chapéu ou boné e roupas que protejam a pele também ajuda a reduzir os efeitos da exposição prolongada à radiação solar.
Em períodos de baixa umidade, também é importante manter a hidratação ao longo do dia e evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios merecem atenção especial. Irritação na garganta, tosse seca e desconforto nos olhos podem se intensificar quando o ar está muito seco.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.