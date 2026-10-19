A Prefeitura de Araçatuba iniciou na última semana tratativas com o Governo de São Paulo para assumir definitivamente a estrutura náutica instalada no Parque Náutico Dr. Milton Camargo, conhecido como antiga Prainha Municipal. A transferência depende da renovação de um convênio firmado em 2024.

Com a mudança, a administração municipal poderá decidir como utilizar e gerenciar o equipamento, além de planejar novas iniciativas para o turismo local. O assunto foi discutido durante uma visita de representantes da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado ao município.

A cidade está entre os 13 municípios contemplados pelo Programa Estadual de Turismo Náutico, que prevê estruturas para incentivar atividades ligadas ao uso turístico de rios e outros recursos aquáticos.