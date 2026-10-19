A Prefeitura de Araçatuba iniciou na última semana tratativas com o Governo de São Paulo para assumir definitivamente a estrutura náutica instalada no Parque Náutico Dr. Milton Camargo, conhecido como antiga Prainha Municipal. A transferência depende da renovação de um convênio firmado em 2024.
Com a mudança, a administração municipal poderá decidir como utilizar e gerenciar o equipamento, além de planejar novas iniciativas para o turismo local. O assunto foi discutido durante uma visita de representantes da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado ao município.
A cidade está entre os 13 municípios contemplados pelo Programa Estadual de Turismo Náutico, que prevê estruturas para incentivar atividades ligadas ao uso turístico de rios e outros recursos aquáticos.
A etapa atual consiste em alinhar os procedimentos administrativos e jurídicos necessários à renovação do acordo e à transferência do equipamento para o patrimônio municipal.
Turismo náutico e rural
Além da estrutura instalada na antiga Prainha, o encontro discutiu possibilidades de ampliar a cooperação entre o município e o Estado em outras áreas do turismo.
Uma das iniciativas envolve a Rota Rural, projeto que está sendo desenvolvido pela Prefeitura e que poderá ser integrado ao programa estadual de turismo rural. A proposta é aproximar as equipes técnicas para alinhar ações e fortalecer os atrativos locais.
A administração municipal também pretende buscar parcerias com a Marinha do Brasil e desenvolver novas ações para aproveitar o potencial turístico ligado ao rio e à estrutura existente no parque.
A transferência do píer, caso seja concretizada, permitirá que a Prefeitura tenha maior autonomia para definir os próximos investimentos e estabelecer projetos para o espaço. Ainda não foi informado um prazo para a conclusão da renovação do convênio.
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