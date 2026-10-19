Municípios do noroeste paulista estão entre as cidades que podem ser impactadas pelas novas diretrizes estaduais para combater perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) abriu uma consulta pública para receber sugestões sobre a regulamentação do tema. As contribuições podem ser enviadas até 12 de novembro.
A Consulta Pública nº 14/2026 foi aberta em 13 de outubro e tem como objetivo aprimorar o controle da água perdida antes de chegar aos consumidores. Entre os principais problemas estão vazamentos nas tubulações, rompimentos de redes, ligações clandestinas e falhas nos equipamentos de medição.
Além de desperdiçar um recurso essencial, essas ocorrências podem elevar os custos de operação dos sistemas de abastecimento e comprometer a eficiência dos serviços prestados à população.
Cidades da região estão incluídas
Na região de Araçatuba, a relação de municípios atendidos pela Sabesp e demais empresas do setor e abrangidos pelo contexto da regulamentação inclui, Sud Mennucci, Guzolândia, Auriflama, General Salgado, Magda, Nhandeara, Monções, Turiúba, Lourdes, Zacarias, Planalto, Nipoã, Monte Aprazível, Glicério, Coroados, Alto Alegre, Gabriel Monteiro, Piacatu e Rubiácea.
A proposta prevê que as prestadoras de serviços realizem levantamentos para identificar as principais fontes de perdas e elaborem planos para reduzir o desperdício. A intenção é estabelecer procedimentos de diagnóstico, monitoramento e acompanhamento dos resultados.
As regras seguem a Norma de Referência nº 15/2025, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Entre as medidas previstas estão a elaboração de um Diagnóstico de Perdas de Água e de um Plano de Gestão de Redução e Controle de Perdas.
Com a regulamentação, a Arsesp pretende ampliar a fiscalização e estimular ações que melhorem o aproveitamento da água tratada, contribuindo para a eficiência dos sistemas públicos de abastecimento.
Como participar
Pessoas físicas e jurídicas interessadas podem enviar contribuições até 12 de novembro. Os documentos da consulta, incluindo a nota técnica, a minuta de deliberação, o regulamento e o modelo para apresentação das sugestões, estão disponíveis no site oficial da Arsesp. (https://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/DetalhesACPublicas.aspx?idItemC=194)
A participação permite que interessados apresentem observações e propostas antes da conclusão do processo regulatório.
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