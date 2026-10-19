Municípios do noroeste paulista estão entre as cidades que podem ser impactadas pelas novas diretrizes estaduais para combater perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) abriu uma consulta pública para receber sugestões sobre a regulamentação do tema. As contribuições podem ser enviadas até 12 de novembro.

A Consulta Pública nº 14/2026 foi aberta em 13 de outubro e tem como objetivo aprimorar o controle da água perdida antes de chegar aos consumidores. Entre os principais problemas estão vazamentos nas tubulações, rompimentos de redes, ligações clandestinas e falhas nos equipamentos de medição.

Além de desperdiçar um recurso essencial, essas ocorrências podem elevar os custos de operação dos sistemas de abastecimento e comprometer a eficiência dos serviços prestados à população.