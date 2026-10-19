Um médico de 52 anos morreu após uma troca de tiros com policiais na tarde de domingo (18), em Catanduva, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na região central da cidade e mobilizou equipes das polícias Militar e Civil.
De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, os agentes foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Durante o atendimento, houve uma troca de tiros entre o médico e a equipe policial.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao confronto. A dinâmica da ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.
O homem foi identificado como Luciano Lopes Pastor, de 52 anos. Ele atuava como cirurgião vascular.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e esteve no local. A ocorrência permanecia em andamento, conforme as informações divulgadas inicialmente pelas forças de segurança.
Novos esclarecimentos sobre o caso dependem do avanço das investigações e da confirmação oficial dos fatos.
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