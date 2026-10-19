19 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CATANDUVA

Médico de 52 anos morre após troca de tiros com policiais

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Investigação está em andamento
Investigação está em andamento

Um médico de 52 anos morreu após uma troca de tiros com policiais na tarde de domingo (18), em Catanduva, a aproximadamente 180 km de Araçatuba. A ocorrência foi registrada na região central da cidade e mobilizou equipes das polícias Militar e Civil.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, os agentes foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Durante o atendimento, houve uma troca de tiros entre o médico e a equipe policial.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao confronto. A dinâmica da ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

O homem foi identificado como Luciano Lopes Pastor, de 52 anos. Ele atuava como cirurgião vascular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e esteve no local. A ocorrência permanecia em andamento, conforme as informações divulgadas inicialmente pelas forças de segurança.

Novos esclarecimentos sobre o caso dependem do avanço das investigações e da confirmação oficial dos fatos.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários