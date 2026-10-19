O Banco de Leite Humano (BLH) de Araçatuba está com o estoque abaixo do necessário para atender à demanda de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em hospitais da cidade. A unidade conta atualmente com 35 litros de leite humano pasteurizado e pede a colaboração de novas doadoras para evitar o risco de desabastecimento.

A redução no volume de doações acompanha a queda no número de mulheres cadastradas no serviço. Em setembro, eram 61 doadoras ativas. Já na primeira quinzena de outubro, esse total passou para 53, diminuindo a quantidade de leite disponível para distribuição.

Segundo a coordenadora do BLH, Jesiela Passarini, a situação preocupa porque a diminuição das doações ocorreu antes do período em que a redução costuma ser mais frequente. Nos dez primeiros dias de outubro, a captação caiu 20%.