O Banco de Leite Humano (BLH) de Araçatuba está com o estoque abaixo do necessário para atender à demanda de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em hospitais da cidade. A unidade conta atualmente com 35 litros de leite humano pasteurizado e pede a colaboração de novas doadoras para evitar o risco de desabastecimento.
A redução no volume de doações acompanha a queda no número de mulheres cadastradas no serviço. Em setembro, eram 61 doadoras ativas. Já na primeira quinzena de outubro, esse total passou para 53, diminuindo a quantidade de leite disponível para distribuição.
Segundo a coordenadora do BLH, Jesiela Passarini, a situação preocupa porque a diminuição das doações ocorreu antes do período em que a redução costuma ser mais frequente. Nos dez primeiros dias de outubro, a captação caiu 20%.
A unidade é a única do tipo em Araçatuba e abastece as UTIs neonatais da Santa Casa, referência para 40 municípios da região, além do Hospital Unimed. Entre janeiro e setembro deste ano, o serviço forneceu leite humano para 722 recém-nascidos prematuros.
Alimento essencial para prematuros
O leite materno tem papel importante na recuperação e no desenvolvimento de bebês prematuros, pois oferece nutrientes e componentes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de infecções.
Por isso, o Banco de Leite reforça a importância da participação de mulheres que estejam amamentando e tenham produção superior à quantidade necessária para alimentar o próprio filho. Mesmo pequenas quantidades doadas podem contribuir para o atendimento dos recém-nascidos hospitalizados.
O processo de doação é acompanhado por profissionais da unidade. Após entrevista e avaliação de saúde, as mulheres recebem orientações sobre coleta e armazenamento, além de frascos esterilizados e equipamento para extração do leite.
A equipe também realiza a retirada semanal do material nas residências das doadoras. Antes de ser encaminhado aos hospitais, o leite passa por pasteurização e controle de qualidade para garantir a segurança dos bebês. As mães interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelos telefones (18) 3636-1175 ou (18) 99718-1654.
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