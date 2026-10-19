19 de outubro de 2026
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URGÊNCIA

Banco de Leite de Araçatuba tem queda nas doações e faz apelo

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Estoque de 35 litros está abaixo do ideal; número de doadoras caiu em outubro e preocupa equipe
Estoque de 35 litros está abaixo do ideal; número de doadoras caiu em outubro e preocupa equipe

O Banco de Leite Humano (BLH) de Araçatuba está com o estoque abaixo do necessário para atender à demanda de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em hospitais da cidade. A unidade conta atualmente com 35 litros de leite humano pasteurizado e pede a colaboração de novas doadoras para evitar o risco de desabastecimento.

A redução no volume de doações acompanha a queda no número de mulheres cadastradas no serviço. Em setembro, eram 61 doadoras ativas. Já na primeira quinzena de outubro, esse total passou para 53, diminuindo a quantidade de leite disponível para distribuição.

Segundo a coordenadora do BLH, Jesiela Passarini, a situação preocupa porque a diminuição das doações ocorreu antes do período em que a redução costuma ser mais frequente. Nos dez primeiros dias de outubro, a captação caiu 20%.

A unidade é a única do tipo em Araçatuba e abastece as UTIs neonatais da Santa Casa, referência para 40 municípios da região, além do Hospital Unimed. Entre janeiro e setembro deste ano, o serviço forneceu leite humano para 722 recém-nascidos prematuros.

Alimento essencial para prematuros

O leite materno tem papel importante na recuperação e no desenvolvimento de bebês prematuros, pois oferece nutrientes e componentes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de infecções.

Por isso, o Banco de Leite reforça a importância da participação de mulheres que estejam amamentando e tenham produção superior à quantidade necessária para alimentar o próprio filho. Mesmo pequenas quantidades doadas podem contribuir para o atendimento dos recém-nascidos hospitalizados.

O processo de doação é acompanhado por profissionais da unidade. Após entrevista e avaliação de saúde, as mulheres recebem orientações sobre coleta e armazenamento, além de frascos esterilizados e equipamento para extração do leite.

A equipe também realiza a retirada semanal do material nas residências das doadoras. Antes de ser encaminhado aos hospitais, o leite passa por pasteurização e controle de qualidade para garantir a segurança dos bebês. As mães interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelos telefones (18) 3636-1175 ou (18) 99718-1654.

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