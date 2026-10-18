Uma investigação sobre supostas invasões de dispositivos eletrônicos de uma vereadora e de um jornalista de Bauru menciona a possibilidade de envolvimento da prefeita Suéllen Rosim. O caso envolve um hacker que teria sido contratado pelo cunhado da chefe do Executivo municipal.

Em decisão de 3 de junho de 2025, o juiz federal Décio Gabriel Gimenez determinou o encaminhamento do inquérito ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), após manifestação do Ministério Público Federal (MPF) sobre a hipótese de participação da prefeita em crime relacionado ao exercício do cargo.

A investigação teve origem em representação de vereadores e envolve Walmir Henrique Vitorelli Braga, cunhado de Suéllen, e Patrick César da Silva Brito, apontado como hacker e residente na Sérvia à época dos fatos mencionados.