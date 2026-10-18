Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite deste sábado (17), em Auriflama, após desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais iniciaram um breve acompanhamento depois que o motorista não obedeceu à determinação de parada. O veículo foi interceptado no bairro Parque Imperial.

Durante a abordagem, foram apreendidos 24 gramas de cocaína, 40 gramas de maconha, 2 gramas de haxixe e um celular. Na residência do suspeito, os policiais também localizaram sacos plásticos vazios semelhantes aos utilizados para embalar entorpecentes.