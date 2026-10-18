Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite deste sábado (17), em Auriflama, após desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito.
Segundo informações da Polícia Militar, os policiais iniciaram um breve acompanhamento depois que o motorista não obedeceu à determinação de parada. O veículo foi interceptado no bairro Parque Imperial.
Durante a abordagem, foram apreendidos 24 gramas de cocaína, 40 gramas de maconha, 2 gramas de haxixe e um celular. Na residência do suspeito, os policiais também localizaram sacos plásticos vazios semelhantes aos utilizados para embalar entorpecentes.
Ainda conforme a ocorrência, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento vencido.
O suspeito foi conduzido à autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
O veículo foi apreendido, e as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito foram adotadas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.