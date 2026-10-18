18 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

PM aplica 96 multas e recolhe cinco motos na Avenida Brasília

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação da Polícia Militar ocorreu na Avenida Brasília e terminou na madrugada deste domingo (18), na região do bairro Nova Iorque
Ação da Polícia Militar ocorreu na Avenida Brasília e terminou na madrugada deste domingo (18), na região do bairro Nova Iorque

A Polícia Militar realizou uma operação de fiscalização de trânsito na noite de sábado (17), na Avenida Brasília, na região do bairro Nova Iorque, em Araçatuba.

A ação teve como foco o combate à direção perigosa e a situações relacionadas à perturbação do sossego, com reforço do patrulhamento e da fiscalização no trecho.

Durante a operação, os policiais registraram 96 autos de infração de trânsito. Além disso, cinco motocicletas foram recolhidas ao pátio em razão das irregularidades constatadas.

A fiscalização foi encerrada já na madrugada deste domingo (18).

Segundo a Polícia Militar, ações dessa natureza buscam ampliar a segurança viária e coibir condutas que possam colocar motoristas, motociclistas e pedestres em risco.

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