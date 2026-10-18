A Polícia Militar realizou uma operação de fiscalização de trânsito na noite de sábado (17), na Avenida Brasília, na região do bairro Nova Iorque, em Araçatuba.

A ação teve como foco o combate à direção perigosa e a situações relacionadas à perturbação do sossego, com reforço do patrulhamento e da fiscalização no trecho.

Durante a operação, os policiais registraram 96 autos de infração de trânsito. Além disso, cinco motocicletas foram recolhidas ao pátio em razão das irregularidades constatadas.