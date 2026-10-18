Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a madrugada deste domingo (18), no bairro Nossa Senhora, em Araçatuba.

Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar realizaram uma abordagem e, durante as diligências em um imóvel, localizaram 86 pinos contendo cocaína, 13 porções de maconha e R$ 1.447 em dinheiro.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito teria admitido aos policiais que comercializava os entorpecentes, principalmente durante o período noturno.