18 de outubro de 2026
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DROGAS

Homem é preso com cocaína, maconha e dinheiro em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Abordagem ocorreu durante a madrugada no bairro Nossa Senhora; polícia apreendeu 86 pinos de cocaína, 13 porções de maconha e R$ 1.447
Abordagem ocorreu durante a madrugada no bairro Nossa Senhora; polícia apreendeu 86 pinos de cocaína, 13 porções de maconha e R$ 1.447

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a madrugada deste domingo (18), no bairro Nossa Senhora, em Araçatuba.

Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar realizaram uma abordagem e, durante as diligências em um imóvel, localizaram 86 pinos contendo cocaína, 13 porções de maconha e R$ 1.447 em dinheiro.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito teria admitido aos policiais que comercializava os entorpecentes, principalmente durante o período noturno.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada pela autoridade policial.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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