18 de outubro de 2026
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ATROPELAMENTO

Criança sofre graves fraturas após ser atropelada em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi atingida ao atravessar uma rua no Jardim Brasil, em Buritama; motorista permaneceu no local e teve sangue coletado para exame
Vítima foi atingida ao atravessar uma rua no Jardim Brasil, em Buritama; motorista permaneceu no local e teve sangue coletado para exame

Uma criança sofreu fraturas nos dois fêmures após ser atropelada por um veículo na tarde de sábado (17), no bairro Jardim Brasil, em Buritama. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso chegou ao conhecimento da equipe após a criança dar entrada no Pronto-Socorro Municipal. Conforme os relatos obtidos pelos policiais, a vítima teria saído de uma residência e, ao atravessar a via, acabou atingida pelo automóvel.

O impacto provocou fraturas nos dois fêmures. A criança recebeu atendimento médico no município, mas não foram divulgadas informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Motorista permaneceu no local

A condutora do veículo permaneceu no local após o atropelamento e apresentou aos policiais os documentos solicitados. Aos agentes, ela declarou que não havia ingerido bebida alcoólica nem utilizado medicamentos antes de dirigir.

Por determinação da autoridade de Polícia Judiciária, foi coletada uma amostra de sangue da motorista para análise. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Birigui e registrada como lesão corporal na condução de veículo automotor.

Após prestar esclarecimentos, a condutora foi liberada pela autoridade policial. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas.

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