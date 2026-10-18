Uma criança sofreu fraturas nos dois fêmures após ser atropelada por um veículo na tarde de sábado (17), no bairro Jardim Brasil, em Buritama. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso chegou ao conhecimento da equipe após a criança dar entrada no Pronto-Socorro Municipal. Conforme os relatos obtidos pelos policiais, a vítima teria saído de uma residência e, ao atravessar a via, acabou atingida pelo automóvel.

O impacto provocou fraturas nos dois fêmures. A criança recebeu atendimento médico no município, mas não foram divulgadas informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Motorista permaneceu no local