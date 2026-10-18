O cantor Renner, que formou dupla sertaneja com Rick por décadas, fará em Araçatuba o primeiro show solo após a morte do parceiro. A apresentação, inicialmente prevista para outubro como parte da turnê comemorativa dos 40 anos da dupla, foi remarcada para 5 de dezembro, no Vivere Eventi.

A informação foi divulgada na sexta-feira (16) pela assessoria de produção do evento. O espetáculo está previsto para ocorrer às 21h e será promovido pela empresa VR Promoções e Eventos.

A nova data carrega um significado especial: 5 de dezembro é o dia em que Rick completaria 60 anos. O cantor, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu em 21 de setembro, aos 59 anos, após a queda de um helicóptero em Santa Catarina.