O cantor Renner, que formou dupla sertaneja com Rick por décadas, fará em Araçatuba o primeiro show solo após a morte do parceiro. A apresentação, inicialmente prevista para outubro como parte da turnê comemorativa dos 40 anos da dupla, foi remarcada para 5 de dezembro, no Vivere Eventi.
A informação foi divulgada na sexta-feira (16) pela assessoria de produção do evento. O espetáculo está previsto para ocorrer às 21h e será promovido pela empresa VR Promoções e Eventos.
A nova data carrega um significado especial: 5 de dezembro é o dia em que Rick completaria 60 anos. O cantor, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu em 21 de setembro, aos 59 anos, após a queda de um helicóptero em Santa Catarina.
A aeronave transportava cinco pessoas, incluindo Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira. Todos morreram no acidente.
Despedida de Rick
Rick foi sepultado em 24 de setembro, no Cemitério Pax, na zona leste de Sorocaba, no Interior Paulista. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos.
A apresentação em Araçatuba marca uma nova etapa na trajetória artística de Renner após a perda do companheiro de palco, com quem construiu uma carreira conhecida nacionalmente no cenário sertanejo.
Ingressos continuam válidos
Os ingressos adquiridos antecipadamente para o show da dupla serão aceitos na nova apresentação solo de Renner, segundo a organização. Até a divulgação das informações iniciais, a abertura das vendas de novos lotes ainda não havia sido anunciada.
O evento estava marcado originalmente para 31 de outubro, às 21h, em Araçatuba, dentro da turnê que celebraria quatro décadas de carreira da dupla sertaneja.
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