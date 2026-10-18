Um jovem de 27 anos, morador de São José do Rio Preto, passou 24 dias em situação de rua após acumular prejuízos com apostas on-line e não conseguir pagar o aluguel. Ele contou que começou a apostar atraído por pequenos ganhos, mas continuou jogando mesmo depois de perder dinheiro.

Sem revelar a identidade, o jovem relatou que chegou a manter entre 15 e 20 aplicativos de apostas instalados no celular. Em uma das ocasiões, contratou um empréstimo consignado de R$ 3 mil e apostou todo o valor de uma só vez. Perdeu o dinheiro.

“Foi onde coloquei a mão na consciência e falei: ‘Meu Deus, o que fiz com a minha vida?’”, afirmou. Segundo o relato, os prejuízos comprometeram sua capacidade de pagar despesas básicas, até que ficou sem moradia.

Dependência de jogos