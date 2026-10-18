Um jovem de 27 anos, morador de São José do Rio Preto, passou 24 dias em situação de rua após acumular prejuízos com apostas on-line e não conseguir pagar o aluguel. Ele contou que começou a apostar atraído por pequenos ganhos, mas continuou jogando mesmo depois de perder dinheiro.
Sem revelar a identidade, o jovem relatou que chegou a manter entre 15 e 20 aplicativos de apostas instalados no celular. Em uma das ocasiões, contratou um empréstimo consignado de R$ 3 mil e apostou todo o valor de uma só vez. Perdeu o dinheiro.
“Foi onde coloquei a mão na consciência e falei: ‘Meu Deus, o que fiz com a minha vida?’”, afirmou. Segundo o relato, os prejuízos comprometeram sua capacidade de pagar despesas básicas, até que ficou sem moradia.
Dependência de jogos
A dependência de jogos de azar, também chamada de ludopatia, é caracterizada pela dificuldade de controlar o comportamento de apostar, mesmo diante de consequências negativas. O transtorno pode provocar endividamento, conflitos familiares e problemas de saúde mental.
O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do atendimento a pessoas com problemas relacionados às apostas por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Segundo as informações divulgadas sobre a iniciativa, a capacidade prevista passaria de 600 para até 100 mil consultas mensais.
Fiscalização e restrições
Em 1º de outubro, a Polícia Civil realizou uma operação contra jogos de azar clandestinos em São José do Rio Preto. Foram fiscalizados 32 estabelecimentos, com apreensão de equipamentos eletrônicos e cumprimento de um mandado de prisão.
Não há informação de que os estabelecimentos investigados tenham relação com as plataformas utilizadas pelo jovem. Em 25 de setembro, o governo federal publicou a Medida Provisória nº 1.394/2026, que estabeleceu a proibição de apostas de quota fixa no Brasil, incluindo apostas esportivas e jogos on-line, com regras para o encerramento das atividades das plataformas.
A medida também prevê procedimentos relacionados à devolução de saldos aos apostadores.
Pessoas que enfrentam problemas relacionados às apostas podem procurar atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive por meio dos serviços disponibilizados no aplicativo Meu SUS Digital.
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