Quatro falecimentos foram registrados por serviços funerários de Birigui e Coroados entre sábado (17) e domingo (18) de outubro. Os velórios e sepultamentos estão programados para este domingo (18).

Em Birigui, Maria Divina de Sousa, de 90 anos, morreu no dia 17 de outubro. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério Municipal da Consolação.

Também em Birigui, Maria Gomes de Andrade, de 76 anos, faleceu no dia 17 de outubro. O velório teve início às 6h deste domingo, no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Municipal da Consolação.