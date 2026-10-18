Quatro falecimentos foram registrados por serviços funerários de Birigui e Coroados entre sábado (17) e domingo (18) de outubro. Os velórios e sepultamentos estão programados para este domingo (18).
Em Birigui, Maria Divina de Sousa, de 90 anos, morreu no dia 17 de outubro. O velório ocorre no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está marcado para as 13h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Também em Birigui, Maria Gomes de Andrade, de 76 anos, faleceu no dia 17 de outubro. O velório teve início às 6h deste domingo, no Memorial São Judas Tadeu. O sepultamento está previsto para as 15h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Adelaide Porto Minorelli, de 92 anos, morreu no dia 17 de outubro. O velório ocorre na Capela Bom Pastor, sala 4, em Birigui. A saída para o sepultamento está prevista para as 10h deste domingo, com destino ao Cemitério Municipal da Consolação.
Em Coroados, Manoel Nicolau dos Santos, de 64 anos, morreu no dia 17 de outubro. O velório ocorre no Velório Municipal da cidade. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Coroados.
As informações foram divulgadas pelos serviços funerários responsáveis pelos atendimentos.
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
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