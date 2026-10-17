Um homem ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta elétrica no final da tarde deste sábado (17), no Jardim do Trevo, em Araçatuba. Ele estava acompanhado do filho, de 5 anos, no momento do acidente.

A ocorrência foi registrada na rua Álvaro Eduardo Siqueira Oros, nas proximidades da estrada de acesso ao Clube de Tiro CTC. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Uma pessoa que passava pelo local encontrou as vítimas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Inicialmente, foi enviada uma ambulância de suporte intermediário. Ao chegar, a equipe encontrou o homem inconsciente e com sangramento intenso.