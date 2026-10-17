17 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

Homem fica gravemente ferido em queda de bicicleta elétrica

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan | Folha da Região
Homem estava com filho de 5 anos quando sofreu a queda; SAMU acionou unidade com médico após constatar intenso sangramento
Homem estava com filho de 5 anos quando sofreu a queda; SAMU acionou unidade com médico após constatar intenso sangramento

Um homem ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta elétrica no final da tarde deste sábado (17), no Jardim do Trevo, em Araçatuba. Ele estava acompanhado do filho, de 5 anos, no momento do acidente.

A ocorrência foi registrada na rua Álvaro Eduardo Siqueira Oros, nas proximidades da estrada de acesso ao Clube de Tiro CTC. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Uma pessoa que passava pelo local encontrou as vítimas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Inicialmente, foi enviada uma ambulância de suporte intermediário. Ao chegar, a equipe encontrou o homem inconsciente e com sangramento intenso.

Diante da gravidade do quadro, os socorristas solicitaram apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), equipada para atendimentos de maior complexidade e com médico na equipe.

Durante o deslocamento, as ambulâncias se encontraram e o paciente foi transferido para a USA, que o encaminhou ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba.

A identidade e a idade do homem não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem. Também não havia informações sobre as condições de saúde da criança.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

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