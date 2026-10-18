Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (17), em Araçatuba, suspeito de agredir a esposa, de 41 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca. O caso ocorreu no bairro Atlântico e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que vinha sendo agredida pelo marido havia aproximadamente 45 dias. Conforme o relato, as agressões incluíam socos e tapas na cabeça, no rosto e nos braços, que teriam provocado lesões aparentes.
Ainda de acordo com o registro policial, o episódio mais recente ocorreu por volta das 9h deste sábado. A mulher afirmou que foi novamente agredida e, em seguida, ameaçada com uma faca. O suspeito também teria feito ofensas e dito que iria matá-la.
A filha da vítima presenciou parte da ocorrência e confirmou aos policiais as agressões verbais e as ameaças. Segundo o depoimento, ela também viu o homem se aproximar da mãe portando uma faca.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher e a filha em uma via pública. O suspeito foi localizado dentro da residência e abordado pelos policiais. Uma faca apontada como sendo utilizada durante as ameaças foi apreendida.
O caso foi apresentado na DDM, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha, que estabelece mecanismos de proteção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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