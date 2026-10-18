Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (17), em Araçatuba, suspeito de agredir a esposa, de 41 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca. O caso ocorreu no bairro Atlântico e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que vinha sendo agredida pelo marido havia aproximadamente 45 dias. Conforme o relato, as agressões incluíam socos e tapas na cabeça, no rosto e nos braços, que teriam provocado lesões aparentes.

Ainda de acordo com o registro policial, o episódio mais recente ocorreu por volta das 9h deste sábado. A mulher afirmou que foi novamente agredida e, em seguida, ameaçada com uma faca. O suspeito também teria feito ofensas e dito que iria matá-la.