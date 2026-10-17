O combate ao trabalho infantil e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes estarão em destaque neste sábado (17), em Andradina. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá uma campanha de conscientização na Praça Moura Andrade, a partir das 18h, com participação aberta à população.
A iniciativa integra as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e busca mobilizar a comunidade para a prevenção de situações que comprometam o desenvolvimento e os direitos de crianças e adolescentes.
Atividades para as famílias
A programação contará com brincadeiras, atividades lúdicas e momentos de diversão voltados ao público infantil. A proposta é reunir as famílias em um ambiente de convivência e, ao mesmo tempo, ampliar o diálogo sobre a importância de proteger crianças e adolescentes.
A campanha também pretende aproximar os serviços socioassistenciais da população, facilitando o acesso à informação e fortalecendo as ações de prevenção no município.
Rede de proteção integrada
As atividades serão desenvolvidas de forma articulada pelas equipes da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, reforçando a atuação conjunta dos profissionais que integram a rede de assistência social.
A mobilização busca conscientizar a sociedade sobre a importância de identificar e prevenir situações de trabalho infantil, além de fortalecer a responsabilidade coletiva na garantia dos direitos da infância.
Com a iniciativa, o Governo de Andradina afirma reforçar as ações de orientação às famílias e de enfrentamento ao trabalho infantil, incentivando a participação da comunidade na construção de um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes.
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