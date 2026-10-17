O combate ao trabalho infantil e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes estarão em destaque neste sábado (17), em Andradina. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá uma campanha de conscientização na Praça Moura Andrade, a partir das 18h, com participação aberta à população.

A iniciativa integra as Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e busca mobilizar a comunidade para a prevenção de situações que comprometam o desenvolvimento e os direitos de crianças e adolescentes.

Atividades para as famílias

A programação contará com brincadeiras, atividades lúdicas e momentos de diversão voltados ao público infantil. A proposta é reunir as famílias em um ambiente de convivência e, ao mesmo tempo, ampliar o diálogo sobre a importância de proteger crianças e adolescentes.