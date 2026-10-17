O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Araçatuba recebeu sete premiações internacionais na categoria Diamante dos Prêmios EMS Angels, iniciativa que avalia o atendimento de emergência a pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC).
As premiações correspondem a avaliações realizadas entre o final de 2024 e meados de 2026, com base em indicadores relacionados à assistência pré-hospitalar prestada a pacientes com suspeita da doença.
Critérios de avaliação
Os Prêmios EMS Angels integram uma iniciativa internacional voltada à avaliação dos serviços de emergência que atendem ocorrências de AVC. O programa considera indicadores de atendimento e a aplicação de protocolos pelas equipes.
A identificação dos sintomas e o encaminhamento rápido para atendimento especializado são etapas importantes no tratamento do AVC, pois o tempo decorrido pode influenciar as possibilidades de intervenção e o risco de sequelas.
Atendimento pré-hospitalar
O Samu é responsável pelo atendimento inicial e pelo encaminhamento de pacientes em situações de urgência e emergência.
Nos casos de suspeita de AVC, as equipes realizam a avaliação inicial e adotam os procedimentos previstos nos protocolos de atendimento, incluindo o encaminhamento à unidade de saúde indicada.
As sete premiações foram concedidas ao serviço de Araçatuba com base nos resultados apresentados durante o período avaliado.
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