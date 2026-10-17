O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Araçatuba recebeu sete premiações internacionais na categoria Diamante dos Prêmios EMS Angels, iniciativa que avalia o atendimento de emergência a pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC).

As premiações correspondem a avaliações realizadas entre o final de 2024 e meados de 2026, com base em indicadores relacionados à assistência pré-hospitalar prestada a pacientes com suspeita da doença.

Critérios de avaliação

Os Prêmios EMS Angels integram uma iniciativa internacional voltada à avaliação dos serviços de emergência que atendem ocorrências de AVC. O programa considera indicadores de atendimento e a aplicação de protocolos pelas equipes.