Uma corrente de solidariedade mobiliza familiares, amigos e a comunidade em apoio a Laís, de 12 anos, que permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba após o grave acidente envolvendo um Chevrolet Corsa e uma Toyota Hilux, ocorrido em Piacatu, na região de Araçatuba.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a menina continua em leito de UTI, com quadro clínico grave e instável. A adolescente precisa passar por procedimentos cirúrgicos importantes, enquanto a família enfrenta um momento de grande apreensão.

Diante da situação, pessoas próximas à família iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos financeiros. O objetivo é contribuir com as despesas decorrentes deste período delicado e oferecer suporte às tias e demais familiares que acompanham de perto a recuperação da menina.

Campanha busca mobilizar a comunidade