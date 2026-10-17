Uma corrente de solidariedade mobiliza familiares, amigos e a comunidade em apoio a Laís, de 12 anos, que permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araçatuba após o grave acidente envolvendo um Chevrolet Corsa e uma Toyota Hilux, ocorrido em Piacatu, na região de Araçatuba.
Segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa de Araçatuba, a menina continua em leito de UTI, com quadro clínico grave e instável. A adolescente precisa passar por procedimentos cirúrgicos importantes, enquanto a família enfrenta um momento de grande apreensão.
Diante da situação, pessoas próximas à família iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos financeiros. O objetivo é contribuir com as despesas decorrentes deste período delicado e oferecer suporte às tias e demais familiares que acompanham de perto a recuperação da menina.
Campanha busca mobilizar a comunidade
A iniciativa pede a colaboração de quem puder contribuir, independentemente do valor. Além das doações financeiras, os organizadores destacam a importância de compartilhar a campanha nas redes sociais para ampliar o alcance do pedido de ajuda.
A mobilização busca reunir forças em torno da recuperação da menina, que enfrenta um momento delicado e necessita do apoio da comunidade.
Como ajudar
As contribuições podem ser feitas por Pix, utilizando os dados divulgados na campanha solidária:
- Chave Pix: 50109013824
- Favorecida: Joyce Mayara Cordeiro Rodrigues
A campanha também pede que as pessoas compartilhem a iniciativa e mantenham Laís e seus familiares em seus pensamentos e orações.
Como foi o acidente
O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (12), na estrada vicinal Domingos Antunes Guimarães, em Piacatu, no trecho que liga o município a Rinópolis. A colisão frontal envolveu um Chevrolet Corsa e uma caminhonete Toyota Hilux.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e atendimento de emergência de cidades da região. O impacto provocou uma tragédia com cinco mortes, segundo informações divulgadas após a atualização do balanço inicial. Laís, de 12 anos, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, permanecendo internada na Santa Casa de Araçatuba.
As circunstâncias da colisão são objeto de investigação pelas autoridades. A dinâmica exata do acidente deverá ser esclarecida a partir dos levantamentos realizados durante a apuração.
Neste momento, familiares e pessoas próximas concentram esforços na recuperação de Laís e na busca por apoio para enfrentar as dificuldades provocadas pela tragédia.
Toda ajuda faz a diferença
Uma doação, o compartilhamento da campanha ou uma mensagem de apoio pode contribuir para que a família se sinta amparada durante esse período difícil.
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