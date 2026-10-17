17 de outubro de 2026
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BIRIGUI

Procurado por tráfico é capturado durante patrulhamento

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 25 anos foi abordado pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (17); mandado de prisão foi confirmado durante consulta aos sistemas policiais
Homem de 25 anos foi abordado pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (17); mandado de prisão foi confirmado durante consulta aos sistemas policiais

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi capturado pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (17), durante patrulhamento preventivo em Birigui.

De acordo com as informações da ocorrência, os policiais faziam rondas quando avistaram um indivíduo sentado na calçada, em frente à própria residência. As características dele eram semelhantes às de uma pessoa procurada pela Justiça, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão contra o homem pelo crime de tráfico de drogas.

Após a confirmação, ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Birigui, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Concluídos os procedimentos, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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