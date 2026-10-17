Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi capturado pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (17), durante patrulhamento preventivo em Birigui.

De acordo com as informações da ocorrência, os policiais faziam rondas quando avistaram um indivíduo sentado na calçada, em frente à própria residência. As características dele eram semelhantes às de uma pessoa procurada pela Justiça, o que motivou a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão contra o homem pelo crime de tráfico de drogas.