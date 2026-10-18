O clássico infantil A Bela e a Fera será apresentado em Araçatuba nos dias 4 e 10 de novembro, às 19h30, no Teatro Municipal Castro Alves. A montagem da Mídia Produções Artísticas tem dramaturgia e direção de Daniel Neves.
A história acompanha Bela, uma jovem apaixonada por livros que conhece um príncipe transformado em Fera por um feitiço. A convivência entre os personagens aborda temas como respeito às diferenças, empatia e valorização da beleza interior.
Com música e elementos de fantasia, a adaptação tem duração de 50 minutos e classificação indicativa a partir de 2 anos.
O elenco reúne Beatriz Custódio, Daniel Neves e Erick Nazaréth. Além da dramaturgia e direção, Neves assina cenários, figurinos e adereços. A produção é de Nilson Cardoso.
Os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia-entrada). Segundo a organização, têm direito ao valor reduzido crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores da rede pública, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e acompanhante.
Daniel Neves: trajetória artística
Responsável pela dramaturgia e direção de A Bela e a Fera, Daniel Neves é ator, dramaturgo e diretor com trajetória no teatro e no cinema. Participou de montagens reconhecidas e premiadas em festivais.
Entre os trabalhos que dirigiu ou adaptou estão O Pequeno Príncipe, As Aventuras e Desventuras de Pinóquio, O Cortiço, Quincas Borba, Angústia e Vidas Secas. Na atual montagem, também responde pelos cenários, figurinos, adereços e edição de áudio e iluminação.
Amor e transformação
A história acompanha Bela, uma jovem apaixonada por livros, que deixa seu vilarejo e conhece um príncipe transformado em Fera por um feitiço. Preso em um castelo, ele enfrenta as consequências de sua dificuldade de amar.
O encontro entre os personagens dá início a uma relação marcada pelo medo, pela descoberta e pela transformação. A adaptação utiliza música e poesia para abordar sentimentos como amor, coragem e superação das aparências.
Arte e educação
Além do entretenimento, o espetáculo tem uma proposta pedagógica voltada ao público infantil. Segundo a produção, a montagem busca estimular a imaginação, a criatividade, o interesse pela leitura e a reflexão sobre valores como respeito, empatia, solidariedade e valorização das diferenças.
O projeto também sugere atividades escolares antes e depois da apresentação, incluindo debates sobre os personagens, produção de textos, desenhos e dramatizações, para integrar a experiência teatral ao aprendizado em sala de aula.
Elogio
A coordenadora Cidinha, da escola Objetivo de Bebedouro, elogiou a apresentação do espetáculo, destacando as músicas educativas e envolventes, a interpretação dos atores e a contribuição da montagem para o aprendizado dos alunos. Segundo ela, a experiência proporcionou momentos de emoção e enriquecimento cultural às crianças.
Serviço
- Espetáculo: A Bela e a Fera
- Datas: 4 e 10 de novembro de 2026
- Horário: 19h30
- Local: Teatro Municipal Castro Alves, em Araçatuba
- Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia-entrada)
- Meia-entrada: Crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores da rede pública, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD) e acompanhante
- Duração: 50 minutos
- Classificação indicativa: A partir de 2 anos
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