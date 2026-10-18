O clássico infantil A Bela e a Fera será apresentado em Araçatuba nos dias 4 e 10 de novembro, às 19h30, no Teatro Municipal Castro Alves. A montagem da Mídia Produções Artísticas tem dramaturgia e direção de Daniel Neves.

A história acompanha Bela, uma jovem apaixonada por livros que conhece um príncipe transformado em Fera por um feitiço. A convivência entre os personagens aborda temas como respeito às diferenças, empatia e valorização da beleza interior.

Com música e elementos de fantasia, a adaptação tem duração de 50 minutos e classificação indicativa a partir de 2 anos.