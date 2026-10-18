18 de outubro de 2026
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL

'A Bela e a Fera' terá duas apresentações em Araçatuba

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Espetáculo infantil será encenado nos dias 4 e 10 de novembro, às 19h30, no Teatro Municipal Castro Alves; ingressos custam a partir de R$ 35
Espetáculo infantil será encenado nos dias 4 e 10 de novembro, às 19h30, no Teatro Municipal Castro Alves; ingressos custam a partir de R$ 35

clássico infantil A Bela e a Fera será apresentado em Araçatuba nos dias 4 e 10 de novembro, às 19h30, no Teatro Municipal Castro Alves. A montagem da Mídia Produções Artísticas tem dramaturgia e direção de Daniel Neves.

A história acompanha Bela, uma jovem apaixonada por livros que conhece um príncipe transformado em Fera por um feitiço. A convivência entre os personagens aborda temas como respeito às diferenças, empatia e valorização da beleza interior.

Com música e elementos de fantasia, a adaptação tem duração de 50 minutos e classificação indicativa a partir de 2 anos.

O elenco reúne Beatriz Custódio, Daniel Neves e Erick Nazaréth. Além da dramaturgia e direção, Neves assina cenários, figurinos e adereços. A produção é de Nilson Cardoso.

Os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia-entrada). Segundo a organização, têm direito ao valor reduzido crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores da rede pública, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e acompanhante.

Daniel Neves: trajetória artística

Responsável pela dramaturgia e direção de A Bela e a Fera, Daniel Neves é ator, dramaturgo e diretor com trajetória no teatro e no cinema. Participou de montagens reconhecidas e premiadas em festivais.

Entre os trabalhos que dirigiu ou adaptou estão O Pequeno Príncipe, As Aventuras e Desventuras de Pinóquio, O Cortiço, Quincas Borba, Angústia e Vidas Secas. Na atual montagem, também responde pelos cenários, figurinos, adereços e edição de áudio e iluminação.

Amor e transformação

A história acompanha Bela, uma jovem apaixonada por livros, que deixa seu vilarejo e conhece um príncipe transformado em Fera por um feitiço. Preso em um castelo, ele enfrenta as consequências de sua dificuldade de amar.

encontro entre os personagens início a uma relação marcada pelo medo, pela descoberta e pela transformação. A adaptação utiliza música e poesia para abordar sentimentos como amor, coragem e superação das aparências.

Arte e educação

Além do entretenimento, o espetáculo tem uma proposta pedagógica voltada ao público infantil. Segundo a produção, a montagem busca estimular a imaginação, a criatividade, o interesse pela leitura e a reflexão sobre valores como respeito, empatia, solidariedade e valorização das diferenças.

O projeto também sugere atividades escolares antes e depois da apresentação, incluindo debates sobre os personagens, produção de textos, desenhos e dramatizações, para integrar a experiência teatral ao aprendizado em sala de aula.

Elogio

A coordenadora Cidinha, da escola Objetivo de Bebedouro, elogiou a apresentação do espetáculo, destacando as músicas educativas e envolventes, a interpretação dos atores e a contribuição da montagem para o aprendizado dos alunos. Segundo ela, a experiência proporcionou momentos de emoção e enriquecimento cultural às crianças.

Serviço

  • Espetáculo: A Bela e a Fera
  • Datas: 4 e 10 de novembro de 2026
  • Horário: 19h30 
  • Local: Teatro Municipal Castro Alves, em Araçatuba 
  • Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 60 (antecipado) e R$ 35 (meia-entrada)
  • Meia-entrada: Crianças de 2 a 12 anos, estudantes, professores da rede pública, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD) e acompanhante 
  • Duração: 50 minutos 
  • Classificação indicativa: A partir de 2 anos

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