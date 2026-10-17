A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), negou ter recebido alertas prévios sobre possíveis irregularidades na concessão dos serviços de resíduos sólidos do município. Ela também afirmou não ter recebido presente pessoal de um representante da empresa Estre Ambiental. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (16), durante depoimento à Comissão Processante da Câmara Municipal.

A oitiva ocorreu no mesmo dia em que Renato Purini, marido da prefeita e então secretário municipal de Governo, foi preso em um novo desdobramento da Operação Cavalo de Troia. Após a prisão, ele foi exonerado do cargo.

Conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a investigação apura suspeitas de fraude, direcionamento e corrupção na estruturação de uma concessão de resíduos sólidos prevista para durar 30 anos, com valor estimado em R$ 5,2 bilhões.