17 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GOLPE

Mulher perde R$ 3,6 mil em golpe de falso advogado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan | Folha da Região
Criminosos se passaram por advogados e anunciaram indenização de R$ 62 mil; vítima de 63 anos fez duas transferências via Pix após receber mensagens pelo WhatsApp
Criminosos se passaram por advogados e anunciaram indenização de R$ 62 mil; vítima de 63 anos fez duas transferências via Pix após receber mensagens pelo WhatsApp

Uma aposentada de 63 anos perdeu R$ 3.627 após ser enganada por criminosos que se passaram por advogados e prometeram a liberação de uma indenização judicial. O golpe ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de dois números de telefone. Os interlocutores afirmaram representar o escritório responsável por processos judiciais nos quais ela figura como parte.

Durante a conversa, os golpistas disseram que a aposentada havia vencido uma ação no valor de R$ 62.183,98. Para dar credibilidade à história, também informaram que ela deveria participar de uma suposta audiência por videoconferência.

Transferências somaram R$ 3.627

Ainda conforme o relato registrado pela polícia, os criminosos orientaram a mulher a retirar o dinheiro de sua conta bancária sob a justificativa de que seria necessário comprovar o depósito integral do valor da ação.

Acreditando nas informações recebidas, a aposentada realizou duas transferências via Pix com recursos de sua poupança na Caixa Econômica Federal. A primeira foi de R$ 3 mil e a segunda, de R$ 627. Os valores foram enviados a beneficiários diferentes.

Vítima procurou a polícia

A fraude foi percebida somente após a conclusão das transferências. Em seguida, a aposentada procurou a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e apresentou os comprovantes dos pagamentos e as conversas mantidas com os suspeitos.

O caso foi registrado como estelionato praticado por meio eletrônico, com autoria desconhecida. A ocorrência foi encaminhada à unidade policial responsável pela continuidade das investigações.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários