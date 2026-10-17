Uma aposentada de 63 anos perdeu R$ 3.627 após ser enganada por criminosos que se passaram por advogados e prometeram a liberação de uma indenização judicial. O golpe ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de dois números de telefone. Os interlocutores afirmaram representar o escritório responsável por processos judiciais nos quais ela figura como parte.

Durante a conversa, os golpistas disseram que a aposentada havia vencido uma ação no valor de R$ 62.183,98. Para dar credibilidade à história, também informaram que ela deveria participar de uma suposta audiência por videoconferência.

Transferências somaram R$ 3.627