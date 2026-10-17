Uma aposentada de 63 anos perdeu R$ 3.627 após ser enganada por criminosos que se passaram por advogados e prometeram a liberação de uma indenização judicial. O golpe ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de dois números de telefone. Os interlocutores afirmaram representar o escritório responsável por processos judiciais nos quais ela figura como parte.
Durante a conversa, os golpistas disseram que a aposentada havia vencido uma ação no valor de R$ 62.183,98. Para dar credibilidade à história, também informaram que ela deveria participar de uma suposta audiência por videoconferência.
Transferências somaram R$ 3.627
Ainda conforme o relato registrado pela polícia, os criminosos orientaram a mulher a retirar o dinheiro de sua conta bancária sob a justificativa de que seria necessário comprovar o depósito integral do valor da ação.
Acreditando nas informações recebidas, a aposentada realizou duas transferências via Pix com recursos de sua poupança na Caixa Econômica Federal. A primeira foi de R$ 3 mil e a segunda, de R$ 627. Os valores foram enviados a beneficiários diferentes.
Vítima procurou a polícia
A fraude foi percebida somente após a conclusão das transferências. Em seguida, a aposentada procurou a Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e apresentou os comprovantes dos pagamentos e as conversas mantidas com os suspeitos.
O caso foi registrado como estelionato praticado por meio eletrônico, com autoria desconhecida. A ocorrência foi encaminhada à unidade policial responsável pela continuidade das investigações.
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