Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (17), após ser encontrado com um revólver calibre .32 e quatro munições intactas na Vila Industrial, em Araçatuba. A abordagem foi realizada por policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na Rua São Bento.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático pela região quando avistou o homem discutindo com uma mulher. Durante a observação, os policiais perceberam um volume na cintura dele, semelhante a uma arma de fogo, e decidiram realizar a abordagem.
Na revista pessoal, foi localizado um revólver oxidado da marca Taurus, calibre .32, com quatro munições intactas, guardado em um coldre de couro. Um celular Xiaomi Redmi 13 também foi apreendido.
Questionado pelos policiais, o homem alegou que vinha recebendo ameaças de morte e que havia adquirido a arma para se proteger. Sobre a discussão, afirmou que apenas conversava com a mulher.
A mulher informou que mantinha um relacionamento com o abordado e negou ter sido agredida, dizendo que estava tudo bem entre os dois.
Fiança foi paga
O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Conforme o registro, não foi necessário utilizar algemas.
O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo. Após ser ouvido, o suspeito teve a fiança fixada em R$ 1.874,36. Como o valor foi pago, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade.
O revólver e as munições permaneceram apreendidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.