Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (17), após ser encontrado com um revólver calibre .32 e quatro munições intactas na Vila Industrial, em Araçatuba. A abordagem foi realizada por policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na Rua São Bento.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento tático pela região quando avistou o homem discutindo com uma mulher. Durante a observação, os policiais perceberam um volume na cintura dele, semelhante a uma arma de fogo, e decidiram realizar a abordagem.

Na revista pessoal, foi localizado um revólver oxidado da marca Taurus, calibre .32, com quatro munições intactas, guardado em um coldre de couro. Um celular Xiaomi Redmi 13 também foi apreendido.