A Polícia Civil de Birigui prendeu, na quinta-feira (15), um homem de 26 anos suspeito de envolvimento no roubo a uma pizzaria no bairro Residencial Simões. O crime ocorreu em 12 de julho.

De acordo com o registro policial, o proprietário do estabelecimento, de 58 anos, informou que dois homens chegaram em uma motocicleta por volta das 20h40. Um deles, que estava na garupa, desceu usando capacete e foi até o caixa, onde se encontrava a filha do comerciante.

O suspeito simulou estar armado e anunciou o assalto, exigindo a entrega do dinheiro. Durante a ação, foram levados R$ 200 em espécie e dois aparelhos celulares utilizados no atendimento aos clientes.