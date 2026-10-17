A Polícia Civil de Birigui prendeu, na quinta-feira (15), um homem de 26 anos suspeito de envolvimento no roubo a uma pizzaria no bairro Residencial Simões. O crime ocorreu em 12 de julho.
De acordo com o registro policial, o proprietário do estabelecimento, de 58 anos, informou que dois homens chegaram em uma motocicleta por volta das 20h40. Um deles, que estava na garupa, desceu usando capacete e foi até o caixa, onde se encontrava a filha do comerciante.
O suspeito simulou estar armado e anunciou o assalto, exigindo a entrega do dinheiro. Durante a ação, foram levados R$ 200 em espécie e dois aparelhos celulares utilizados no atendimento aos clientes.
Na sequência, o homem retornou à motocicleta, e os dois fugiram.
No decorrer das investigações, a Polícia Civil verificou que não havia câmeras de segurança na pizzaria nem nos imóveis vizinhos que pudessem auxiliar na identificação dos suspeitos ou na reconstituição da fuga.
A prisão ocorreu no âmbito das investigações sobre o caso. O homem é suspeito de participação no roubo, e a responsabilidade criminal deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
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