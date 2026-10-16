Dois homens investigados por suspeita de extorsão mediante restrição da liberdade de uma jovem foram presos temporariamente nesta sexta-feira (16), em Bataguassu (MS), durante uma operação da Polícia Civil de Araçatuba.
Segundo a investigação, a vítima procurou a polícia após ter sido levada a uma área rural de Araçatuba, onde teria sofrido ameaças e agressões durante a cobrança de uma dívida relacionada a dois supostos agiotas. O episódio teria ocorrido em setembro deste ano.
As prisões foram realizadas por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-10).
A equipe cumpriu dois mandados judiciais de prisão temporária, com prazo de 30 dias.
Localizados em construção
Após identificar o paradeiro dos investigados, os policiais se deslocaram até Bataguassu, onde localizaram os dois homens em uma construção na rua Santo Antônio, nas proximidades da Delegacia de Polícia do município.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são sócios de uma empresa que prestava serviços ao proprietário do imóvel.
Durante a ação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que poderão fornecer informações para o prosseguimento das investigações.
Os homens foram conduzidos à unidade policial de Bataguassu para os procedimentos legais e permaneceram à disposição da Justiça.
A operação contou com apoio da Polícia Civil local.
Investigação continua
A Polícia Civil de Araçatuba prossegue com a apuração para esclarecer a participação de cada investigado nas supostas ameaças e agressões, além das circunstâncias da cobrança da dívida.
Os aparelhos apreendidos poderão ser submetidos a análise, observadas as autorizações legais necessárias.
As prisões são temporárias e não representam condenação. Os investigados têm direito à defesa e são considerados inocentes até eventual decisão judicial definitiva.
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