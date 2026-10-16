Dois homens investigados por suspeita de extorsão mediante restrição da liberdade de uma jovem foram presos temporariamente nesta sexta-feira (16), em Bataguassu (MS), durante uma operação da Polícia Civil de Araçatuba.

Segundo a investigação, a vítima procurou a polícia após ter sido levada a uma área rural de Araçatuba, onde teria sofrido ameaças e agressões durante a cobrança de uma dívida relacionada a dois supostos agiotas. O episódio teria ocorrido em setembro deste ano.

As prisões foram realizadas por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, vinculada ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-10).