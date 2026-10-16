Uma criança de 6 anos, sobrevivente do grave acidente entre um carro e uma caminhonete que matou cinco pessoas na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba na tarde de quinta-feira (15). Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (16), o menino permanece internado em um leito de enfermaria pediátrica, sem previsão de alta hospitalar.
De acordo com a atualização médica, o paciente apresenta quadro clínico estável e se recupera de uma das cirurgias realizadas após o acidente. Ele está no mesmo quarto que a irmã, de 10 anos, que também passou por cirurgia e permanece internada, com quadro clínico estável.
Os dois irmãos são as únicas vítimas do acidente que continuam hospitalizadas na Santa Casa de Araçatuba. Outras duas crianças, de 9 e 7 anos, que também sobreviveram à colisão, já receberam alta.
Acidente matou cinco pessoas
A colisão frontal ocorreu na tarde de segunda-feira (12), na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu. Entre as vítimas que morreram estavam Cláudia Alice Cordeiro Araújo, de 31 anos, o filho dela, Arthur Miguel Cordeiro Silva, de 4 anos, e o padrasto da mulher, João Aparecido Soares Rodrigues, de 51 anos. Eles moravam em Birigui.
O grupo viajou de Birigui para Bastos, onde visitou amigos. Durante o retorno, o carro em que estavam apresentou problemas mecânicos. Cláudia teria pedido ajuda a um conhecido, que foi até Bastos acompanhado de um amigo para buscar os passageiros.
Segundo relatos de testemunhas à Polícia Rodoviária, o motorista do carro teria tentado ultrapassar um caminhão bitrem carregado com cana-de-açúcar em um trecho onde a manobra era proibida. Durante a tentativa, o veículo bateu de frente com uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.
Ao todo, cinco pessoas morreram na colisão. As circunstâncias do acidente são objeto de apuração.
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