Uma criança de 6 anos, sobrevivente do grave acidente entre um carro e uma caminhonete que matou cinco pessoas na Rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba na tarde de quinta-feira (15). Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (16), o menino permanece internado em um leito de enfermaria pediátrica, sem previsão de alta hospitalar.

De acordo com a atualização médica, o paciente apresenta quadro clínico estável e se recupera de uma das cirurgias realizadas após o acidente. Ele está no mesmo quarto que a irmã, de 10 anos, que também passou por cirurgia e permanece internada, com quadro clínico estável.

Os dois irmãos são as únicas vítimas do acidente que continuam hospitalizadas na Santa Casa de Araçatuba. Outras duas crianças, de 9 e 7 anos, que também sobreviveram à colisão, já receberam alta.

Acidente matou cinco pessoas