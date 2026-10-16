Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), em Valparaíso. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em uma residência no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares.

A ação foi realizada por policiais militares em apoio à Polícia Civil. Durante as buscas no imóvel, as equipes apreenderam 300 gramas de cocaína, 196 gramas de maconha e R$ 8.196,25 em dinheiro.

Também foram recolhidos oito aparelhos celulares, três relógios e duas balanças de precisão.