16 de outubro de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Polícia apreende drogas e R$ 8 mil em casa em Valparaíso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Dois homens foram presos durante cumprimento de mandado judicial em residência
Dois homens foram presos durante cumprimento de mandado judicial em residência

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), em Valparaíso. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em uma residência no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares.

A ação foi realizada por policiais militares em apoio à Polícia Civil. Durante as buscas no imóvel, as equipes apreenderam 300 gramas de cocaína, 196 gramas de maconha e R$ 8.196,25 em dinheiro.

Também foram recolhidos oito aparelhos celulares, três relógios e duas balanças de precisão.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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