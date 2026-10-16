Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), em Valparaíso. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em uma residência no Conjunto Habitacional João Francisco de Arruda Soares.
A ação foi realizada por policiais militares em apoio à Polícia Civil. Durante as buscas no imóvel, as equipes apreenderam 300 gramas de cocaína, 196 gramas de maconha e R$ 8.196,25 em dinheiro.
Também foram recolhidos oito aparelhos celulares, três relógios e duas balanças de precisão.
Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.
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