16 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira (16) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (16)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (16)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.


MARIA HELENA DE SOUZA HORTA – Araçatuba
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/10/2026, às 15h
Sepultamento: 16/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Jardim da Luz


ANA DE SOUZA PUERTAS – Araçatuba
Idade: 86 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/10/2026, às 19h30
Sepultamento: 16/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Jardim da Luz


JOÃO DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 85 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 16/10/2026, às 6h
Sepultamento: 16/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Recanto de Paz


DIRCE MOREIRA DORNELLAS – Araçatuba
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/10/2026, às 8h
Sepultamento: 16/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério indefinido


JOSÉ ARNALDO MARQUES – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 17/10/2026, às 8h30
Local: Cemitério Jardim da Luz

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários