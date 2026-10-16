Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (16), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
MARIA HELENA DE SOUZA HORTA – Araçatuba
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/10/2026, às 15h
Sepultamento: 16/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Jardim da Luz
ANA DE SOUZA PUERTAS – Araçatuba
Idade: 86 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/10/2026, às 19h30
Sepultamento: 16/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Jardim da Luz
JOÃO DE SOUZA – Araçatuba
Idade: 85 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 16/10/2026, às 6h
Sepultamento: 16/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Recanto de Paz
DIRCE MOREIRA DORNELLAS – Araçatuba
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/10/2026, às 8h
Sepultamento: 16/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério indefinido
JOSÉ ARNALDO MARQUES – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 16/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 17/10/2026, às 8h30
Local: Cemitério Jardim da Luz
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