O Tribunal do Júri de Araçatuba adiou, nesta quinta-feira (15), o julgamento de Reginaldo Ferreira da Fonseca, acusado de tentar matar a esposa e um vizinho durante uma ocorrência de violência doméstica registrada em dezembro de 2024.

O julgamento estava previsto para ocorrer nesta manhã, no Fórum de Araçatuba. Entretanto, as duas vítimas, que estavam previstas para prestar depoimento durante a sessão, não compareceram.

Diante da ausência, tanto o Ministério Público quanto a defesa solicitaram o adiamento. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido e determinou que uma nova data seja definida para a realização do júri.