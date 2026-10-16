16 de outubro de 2026
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JÚRI POPULAR

Júri de acusado de tentar matar esposa é adiado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Novo julgamento ainda será marcado
Novo julgamento ainda será marcado

O Tribunal do Júri de Araçatuba adiou, nesta quinta-feira (15), o julgamento de Reginaldo Ferreira da Fonseca, acusado de tentar matar a esposa e um vizinho durante uma ocorrência de violência doméstica registrada em dezembro de 2024.

O julgamento estava previsto para ocorrer nesta manhã, no Fórum de Araçatuba. Entretanto, as duas vítimas, que estavam previstas para prestar depoimento durante a sessão, não compareceram.

Diante da ausência, tanto o Ministério Público quanto a defesa solicitaram o adiamento. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido e determinou que uma nova data seja definida para a realização do júri.

Para a próxima sessão, as vítimas deverão comparecer mediante determinação judicial.

Relembre o caso

Segundo a acusação apresentada no processo, o episódio ocorreu em 26 de dezembro de 2024, em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Panorama, em Araçatuba.

A denúncia aponta que o acusado teria iniciado uma discussão com a esposa após insistir para que ela o acompanhasse durante a noite. Diante da negativa, ele teria passado a agredi-la fisicamente.

Ainda conforme o processo, as agressões incluíram socos, chutes e tapas, além de golpes que teriam feito a cabeça da mulher bater contra uma parede. A violência teria se prolongado por algumas horas.

Os pedidos de socorro foram ouvidos por um vizinho, que foi até o apartamento para tentar interromper as agressões. Houve uma luta entre os dois homens e, durante o confronto, Reginaldo teria utilizado uma faca e tentado atingir tanto a esposa quanto o vizinho.

A intervenção policial impediu que a situação evoluísse. O acusado foi preso em flagrante e a faca apontada como utilizada na ocorrência foi apreendida.

A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba.

Acusações

O Ministério Público denunciou Reginaldo por tentativa de feminicídio, sustentando que a agressão contra a esposa ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e estaria relacionada à condição de mulher da vítima.

A acusação também aponta qualificadoras relacionadas ao emprego de meio cruel e à condição da vítima, que era mãe de uma criança pequena à época dos fatos.

Em relação ao vizinho, o réu responde por tentativa de homicídio. Segundo a Promotoria, a agressão contra ele teria ocorrido enquanto tentava impedir o ataque contra a mulher.

O novo julgamento ainda terá a data definida pela Justiça.

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