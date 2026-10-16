O Tribunal do Júri de Araçatuba adiou, nesta quinta-feira (15), o julgamento de Reginaldo Ferreira da Fonseca, acusado de tentar matar a esposa e um vizinho durante uma ocorrência de violência doméstica registrada em dezembro de 2024.
O julgamento estava previsto para ocorrer nesta manhã, no Fórum de Araçatuba. Entretanto, as duas vítimas, que estavam previstas para prestar depoimento durante a sessão, não compareceram.
Diante da ausência, tanto o Ministério Público quanto a defesa solicitaram o adiamento. O juiz responsável pelo caso acatou o pedido e determinou que uma nova data seja definida para a realização do júri.
Para a próxima sessão, as vítimas deverão comparecer mediante determinação judicial.
Relembre o caso
Segundo a acusação apresentada no processo, o episódio ocorreu em 26 de dezembro de 2024, em um conjunto habitacional da CDHU, no bairro Panorama, em Araçatuba.
A denúncia aponta que o acusado teria iniciado uma discussão com a esposa após insistir para que ela o acompanhasse durante a noite. Diante da negativa, ele teria passado a agredi-la fisicamente.
Ainda conforme o processo, as agressões incluíram socos, chutes e tapas, além de golpes que teriam feito a cabeça da mulher bater contra uma parede. A violência teria se prolongado por algumas horas.
Os pedidos de socorro foram ouvidos por um vizinho, que foi até o apartamento para tentar interromper as agressões. Houve uma luta entre os dois homens e, durante o confronto, Reginaldo teria utilizado uma faca e tentado atingir tanto a esposa quanto o vizinho.
A intervenção policial impediu que a situação evoluísse. O acusado foi preso em flagrante e a faca apontada como utilizada na ocorrência foi apreendida.
A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba.
Acusações
O Ministério Público denunciou Reginaldo por tentativa de feminicídio, sustentando que a agressão contra a esposa ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e estaria relacionada à condição de mulher da vítima.
A acusação também aponta qualificadoras relacionadas ao emprego de meio cruel e à condição da vítima, que era mãe de uma criança pequena à época dos fatos.
Em relação ao vizinho, o réu responde por tentativa de homicídio. Segundo a Promotoria, a agressão contra ele teria ocorrido enquanto tentava impedir o ataque contra a mulher.
O novo julgamento ainda terá a data definida pela Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.