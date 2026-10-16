Uma mulher procurou a Polícia Militar e denunciou ter sido vítima de importunação sexual na tarde desta quinta-feira (15), na Rua Marcos Toquetão, no bairro Jussara, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Força Tática.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a mulher havia encerrado o expediente no supermercado onde trabalha e estava colocando as compras no porta-malas de seu veículo quando foi abordada pelo homem.

Conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria se aproximado inicialmente para pedir ajuda. Durante a conversa, porém, ele teria segurado o rosto da mulher com as duas mãos e, na sequência, tocado um dos seios dela sem autorização.