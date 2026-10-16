Uma mulher procurou a Polícia Militar e denunciou ter sido vítima de importunação sexual na tarde desta quinta-feira (15), na Rua Marcos Toquetão, no bairro Jussara, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Força Tática.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a mulher havia encerrado o expediente no supermercado onde trabalha e estava colocando as compras no porta-malas de seu veículo quando foi abordada pelo homem.
Conforme o relato apresentado aos policiais, o homem teria se aproximado inicialmente para pedir ajuda. Durante a conversa, porém, ele teria segurado o rosto da mulher com as duas mãos e, na sequência, tocado um dos seios dela sem autorização.
Após a denúncia, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e conduziram os envolvidos até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.
Na unidade policial, o caso foi formalizado como importunação sexual. A vítima e o suspeito prestaram depoimento e, posteriormente, foram liberados.
O registro foi encaminhado para as providências legais.
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