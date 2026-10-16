Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (15), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento tático realizado na região do cruzamento das ruas Maria Teresinha Flor e José Carlos Caldas. Conforme informações apuradas pela reportagem, o trecho é conhecido pelas equipes policiais como local de possível comercialização de entorpecentes.

Durante a ronda, os policiais teriam avistado os dois jovens. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram a pé, dando início a um acompanhamento que terminou na esquina das ruas Gumercindo Souza e Silva e José Felipe Cordeiro.