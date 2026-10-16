Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos pela Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (15), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Mão Divina, em Araçatuba.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento tático realizado na região do cruzamento das ruas Maria Teresinha Flor e José Carlos Caldas. Conforme informações apuradas pela reportagem, o trecho é conhecido pelas equipes policiais como local de possível comercialização de entorpecentes.
Durante a ronda, os policiais teriam avistado os dois jovens. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles fugiram a pé, dando início a um acompanhamento que terminou na esquina das ruas Gumercindo Souza e Silva e José Felipe Cordeiro.
Na abordagem, os policiais localizaram com o jovem de 21 anos uma sacola contendo 52 pedras de uma substância semelhante a crack, com peso informado de 52 gramas, além de dois celulares.
Com o segundo abordado, de 20 anos, foram encontrados 47 microtubos contendo uma substância semelhante a cocaína, também com peso informado de 47 gramas. Ele ainda portava R$ 14 em dinheiro e um aparelho celular.
Ao todo, foram apreendidas 99 porções de entorpecentes, além de três celulares e dinheiro.
Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes de Araçatuba. Após o registro da ocorrência e as demais providências legais, ambos permaneceram presos, à disposição da Justiça.
A prisão foi registrada como suspeita de tráfico de drogas, e a responsabilidade criminal dos envolvidos ainda deverá ser analisada pela Justiça.
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