A Prefeitura de Guzolândia, região de Araçatuba, está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece três vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam funções nas áreas de educação, transporte escolar e nutrição, com exigência de escolaridade de nível médio ou superior.

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.621 a R$ 5.352,38, para jornadas de 30 a 40 horas semanais. As contratações serão temporárias, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da GL Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação Educativa.

Veja as funções disponíveis