A Prefeitura de Guzolândia, região de Araçatuba, está com inscrições abertas para um processo seletivo que oferece três vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam funções nas áreas de educação, transporte escolar e nutrição, com exigência de escolaridade de nível médio ou superior.
De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.621 a R$ 5.352,38, para jornadas de 30 a 40 horas semanais. As contratações serão temporárias, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da GL Consultoria em Desenvolvimento Social e Ação Educativa.
Veja as funções disponíveis
A seleção contempla os cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) e monitor de transporte escolar, ambos com exigência de nível médio.
Para candidatos com formação superior, há oportunidades nas funções de nutricionista, professor de Educação Básica I e professor de Educação Básica II nas áreas de Arte, Educação Especial — Atendimento Educacional Especializado (AEE), Educação Física e Inglês.
O número de vagas imediatas é limitado a três, enquanto as demais oportunidades poderão ser preenchidas conforme a necessidade da administração municipal e as regras previstas no edital.
Inscrições e taxa
Os interessados podem se inscrever pela internet, no portal da empresa responsável pela seleção. O prazo começou às 13h de 14 de outubro e termina às 13h de 23 de outubro de 2026.
As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 80, conforme o cargo escolhido. Antes de concluir o cadastro, os candidatos devem conferir os requisitos específicos da função, os documentos exigidos e as demais condições estabelecidas no edital.
As inscrições são realizadas pelo portal da GL Consultoria. (https://portal.glconsultoria.com.br/edital/ver/337)
Prova está prevista para novembro
A seleção será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório. Conforme o cronograma informado, a aplicação está prevista para 1º de novembro de 2026.
Os candidatos devem acompanhar as publicações oficiais da organizadora para verificar eventuais atualizações no calendário, os locais de prova e as demais orientações sobre o processo seletivo.
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