Mulheres de Araçatuba, Birigui e Penápolis terão oportunidades para realizar exames preventivos e receber orientações sobre a saúde feminina durante a campanha Outubro Rosa. As cidades prepararam atendimentos em unidades de saúde, com horários especiais para facilitar o acesso aos serviços.

Em Araçatuba, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, para a coleta do exame de Papanicolau. O atendimento será feito por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

O exame é indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS e do CPF. A recomendação é evitar relações sexuais nos três dias anteriores, não utilizar pomadas ginecológicas na véspera e não estar menstruada no dia da coleta.

A programação continua durante a próxima semana. Entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23), as UBSs urbanas de Araçatuba terão atendimento estendido até as 22h para a realização do preventivo. As unidades da zona rural não fazem parte dessa programação especial.

Em Birigui, atendimento será das 8h às 13h