Mulheres de Araçatuba, Birigui e Penápolis terão oportunidades para realizar exames preventivos e receber orientações sobre a saúde feminina durante a campanha Outubro Rosa. As cidades prepararam atendimentos em unidades de saúde, com horários especiais para facilitar o acesso aos serviços.
Em Araçatuba, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da área urbana estarão abertas neste sábado (17), das 8h às 17h, para a coleta do exame de Papanicolau. O atendimento será feito por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.
O exame é indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar cópias do cartão do SUS e do CPF. A recomendação é evitar relações sexuais nos três dias anteriores, não utilizar pomadas ginecológicas na véspera e não estar menstruada no dia da coleta.
A programação continua durante a próxima semana. Entre segunda-feira (19) e sexta-feira (23), as UBSs urbanas de Araçatuba terão atendimento estendido até as 22h para a realização do preventivo. As unidades da zona rural não fazem parte dessa programação especial.
Em Birigui, atendimento será das 8h às 13h
No município, o Dia D do Outubro Rosa também será realizado neste sábado, com atendimento das 8h às 13h nas 11 UBSs e no serviço de Saúde da Mulher, que funciona no Centro Médico de Especialidades.
Além da coleta do Papanicolau, a mobilização prevê solicitações de mamografia conforme a faixa etária e o histórico de realização do exame.
Mulheres de 40 a 49 anos que não fizeram mamografia no último ano e aquelas de 50 a 74 anos que não realizaram o procedimento nos últimos dois anos poderão solicitar o encaminhamento.
Para o Papanicolau, é necessário levar cópias do cartão do SUS e de um documento com foto. Também é recomendado evitar relações sexuais e o uso de pomadas ginecológicas nos dois dias anteriores, além de não estar menstruada na data do exame.
Penápolis terá horários diferenciados ao longo do mês
Em Penápolis, a programação do Outubro Rosa prevê atendimento em diferentes unidades de saúde, inclusive fora do horário comercial, para facilitar o acesso das mulheres aos exames preventivos.
A agenda divulgada inclui atendimentos no sábado (18), das 7h às 12h, nas UBSs Tropical e Macro II. Também estão previstos horários especiais em outras unidades até o fim do mês.
Na terça-feira (21), a UBS Tóquio atenderá das 16h às 20h. No dia seguinte (22), a coleta será realizada na UBS Cidade Jardim, das 8h às 15h30. Já na quinta-feira (23), a Macro I terá atendimento das 16h às 19h.
A programação segue no dia 28, nas unidades Macro III, das 16h às 18h30, e Macro IV, das 16h às 19h. Para encerrar o calendário informado, a UBS Del Rey terá atendimento na quinta-feira (30), das 16h às 19h.
Além dos exames, a campanha busca ampliar as orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A disponibilidade de horários específicos permite que mulheres com compromissos durante o expediente tenham outras opções para procurar os serviços de saúde.
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