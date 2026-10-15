A Justiça de Birigui iniciou nesta quinta-feira (15) a fase de oitivas do processo relacionado à Operação Vitória, que investiga um suposto esquema de tráfico de drogas e associação para o tráfico envolvendo 15 réus. A primeira audiência, realizada pela 2ª Vara Criminal, começou às 13h45 e se estendeu até aproximadamente 18h20.
O primeiro a prestar depoimento foi o delegado Eduardo Lima de Paula, responsável pela investigação que deu origem à operação. A oitiva durou mais de quatro horas, em razão do número de acusados, advogados de defesa e questionamentos apresentados durante a audiência.
O Ministério Público foi representado pelo promotor de Justiça Dório Sampaio Dias. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Danilo Blait.
Também estavam previstos para esta quinta-feira os depoimentos do investigador-chefe Fausto Haru Ashihara e do investigador Tiago de Paula Gonçalves. Entretanto, devido à duração da primeira oitiva, o magistrado decidiu, após ouvir as partes, transferir os dois depoimentos para terça-feira (20).
Interrogatórios previstos para quarta-feira
Na próxima terça-feira, além dos investigadores, deverão ser ouvidas as testemunhas de defesa.
Se o cronograma for mantido, os interrogatórios dos 15 réus ocorrerão na quarta-feira (21), encerrando essa etapa da instrução processual.
Segundo as informações relacionadas ao processo, dez acusados estão presos preventivamente e cinco são considerados foragidos.
A audiência desta quinta-feira ocorreu por videoconferência. O delegado prestou depoimento a partir da Delegacia Sede de Birigui, enquanto os advogados participaram de seus escritórios.
Entre os defensores estavam Jerônimo Júnior e Roger Fortes, que representam um dos acusados.
Investigação começou em 2025
A Operação Vitória teve origem em uma investigação iniciada em março de 2025 pela Polícia Civil de Birigui, sob coordenação do delegado Eduardo Lima de Paula.
Um dos principais desdobramentos ocorreu em 16 de julho daquele ano, quando os investigadores identificaram uma residência no bairro Vitória que, segundo a polícia, funcionaria como depósito de entorpecentes, conhecido como “casa-bomba”.
No imóvel, foram apreendidos aproximadamente 74 quilos de maconha e 16 quilos de cocaína. Um casal foi preso em flagrante.
A partir das informações reunidas, a Polícia Civil passou a investigar outros suspeitos de participação em uma estrutura de tráfico que, conforme as apurações, envolveria a obtenção de drogas em outros estados e até no exterior, o transporte e a distribuição dos entorpecentes.
A investigação resultou na Operação Vitória, realizada em duas fases, com cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em Birigui e outras localidades. As ações contaram com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-10), de Araçatuba.
Posteriormente, o Ministério Público, com participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Araçatuba, apresentou denúncia contra 15 investigados.
A denúncia foi recebida pela Justiça, tornando os acusados réus no processo que tramita na 2ª Vara Criminal de Birigui.
As audiências de instrução prosseguem na próxima semana. Os acusados têm direito à ampla defesa e são considerados inocentes até eventual condenação definitiva.
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