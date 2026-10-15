A Justiça de Birigui iniciou nesta quinta-feira (15) a fase de oitivas do processo relacionado à Operação Vitória, que investiga um suposto esquema de tráfico de drogas e associação para o tráfico envolvendo 15 réus. A primeira audiência, realizada pela 2ª Vara Criminal, começou às 13h45 e se estendeu até aproximadamente 18h20.

O primeiro a prestar depoimento foi o delegado Eduardo Lima de Paula, responsável pela investigação que deu origem à operação. A oitiva durou mais de quatro horas, em razão do número de acusados, advogados de defesa e questionamentos apresentados durante a audiência.

O Ministério Público foi representado pelo promotor de Justiça Dório Sampaio Dias. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Danilo Blait.