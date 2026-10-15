Abastecer o carro em Araçatuba pode custar até R$ 0,42 a mais por litro de etanol, dependendo da forma de pagamento. Um levantamento realizado pela Folha da Região em postos da cidade encontrou diferenças de até R$ 0,42 no etanol e R$ 0,30 na gasolina entre os valores cobrados conforme a modalidade escolhida pelo consumidor.

Em um dos estabelecimentos pesquisados, o litro do etanol custava R$ 3,37 em uma modalidade de pagamento e R$ 3,79 em outra. A gasolina variava de R$ 6,29 a R$ 6,59 no mesmo posto.

Em outro estabelecimento, o etanol era vendido por R$ 3,59 ou R$ 3,89, conforme a condição de pagamento. A reportagem também encontrou postos que adotam preço único. Em um deles, o etanol custava R$ 3,27 por litro.