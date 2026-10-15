Abastecer o carro em Araçatuba pode custar até R$ 0,42 a mais por litro de etanol, dependendo da forma de pagamento. Um levantamento realizado pela Folha da Região em postos da cidade encontrou diferenças de até R$ 0,42 no etanol e R$ 0,30 na gasolina entre os valores cobrados conforme a modalidade escolhida pelo consumidor.
Em um dos estabelecimentos pesquisados, o litro do etanol custava R$ 3,37 em uma modalidade de pagamento e R$ 3,79 em outra. A gasolina variava de R$ 6,29 a R$ 6,59 no mesmo posto.
Em outro estabelecimento, o etanol era vendido por R$ 3,59 ou R$ 3,89, conforme a condição de pagamento. A reportagem também encontrou postos que adotam preço único. Em um deles, o etanol custava R$ 3,27 por litro.
A diferença de R$ 0,42 representa um gasto adicional de R$ 21 em um abastecimento de 50 litros.
Embora a diferenciação seja permitida pela legislação federal, consumidores questionam os valores e, principalmente, a clareza das informações apresentadas pelos estabelecimentos.
Reclamações dos motoristas
O motorista de aplicativo Carlos Roberto Ferraz considera elevadas as diferenças cobradas em alguns postos, especialmente os bandeirados.
“Tem diferença do preço à vista e diferença muito grande, cara. Eu acho que é além do valor de crédito. Eu não fiz as contas, mas acho errado”, afirmou.
Ferraz conta que atualmente abastece em um posto com o qual negociou condições de pagamento, evitando diferenças entre os valores cobrados no crédito e no débito.
A servidora pública estadual Adrielli Avelino também questiona a prática. Durante uma viagem recente para fora de São Paulo, ela observou que os postos onde abasteceu praticavam o mesmo preço, independentemente da forma de pagamento.
Outra reclamação relatada à reportagem é a falta de clareza na divulgação dos preços. Segundo consumidores, em alguns estabelecimentos a diferença só fica evidente depois do abastecimento.
Postos alegam custos e prazo de recebimento
Um proprietário de posto de Araçatuba, que pediu para não ser identificado, explicou que a diferenciação está relacionada aos custos das operações com cartão e à necessidade de manter o fluxo de caixa.
Segundo ele, pagamentos realizados com cartão de crédito podem levar de 30 a 40 dias para serem repassados ao estabelecimento, conforme as condições contratadas com as operadoras.
Além do prazo, há taxas cobradas pelo processamento das transações.
Já os pagamentos em dinheiro ou Pix permitem o recebimento imediato. De acordo com o empresário, oferecer preços menores nessas modalidades ajuda a manter recursos disponíveis para as despesas do posto.
A reportagem não obteve dados que permitam comparar as diferenças cobradas por litro com os custos efetivos das operações financeiras.
O que diz a lei
O Procon de Araçatuba esclarece que a Lei Federal nº 13.455/2017 permite a diferenciação de preços de produtos e serviços conforme o prazo ou a forma de pagamento.
Assim, postos podem praticar valores distintos para dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito.
A permissão, entretanto, não dispensa os estabelecimentos de informar previamente ao consumidor quanto será cobrado em cada modalidade.
Segundo o Procon, a Resolução nº 948/2023 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece exigências para a divulgação dos preços nos postos.
O órgão municipal orienta que os diferentes valores sejam apresentados de forma clara e ostensiva no painel de preços e nos locais de abastecimento, conforme as regras aplicáveis.
O consumidor deve conseguir identificar o preço correspondente à modalidade escolhida antes de autorizar o abastecimento.
Como evitar cobranças inesperadas
O Procon recomenda conferir o painel de preços, confirmar com o frentista o valor por litro e observar se o preço indicado na bomba corresponde à condição anunciada.
Em caso de divergência, o motorista deve guardar o comprovante de pagamento e, se possível, registrar fotografias do painel e da bomba.
A orientação é solicitar inicialmente esclarecimentos ao estabelecimento. Se o problema não for resolvido, o consumidor pode procurar o Procon Municipal.
Possíveis irregularidades relacionadas às normas de comercialização e informação de preços também podem ser comunicadas à ANP.
Sindicato não respondeu
A Folha da Região procurou o Sincopetro, entidade representativa do comércio varejista de combustíveis, para comentar a diferenciação de preços e os custos das operações com cartão.
Os contatos começaram na quarta-feira (14), mas não houve resposta até o fechamento da reportagem.
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