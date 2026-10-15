15 de outubro de 2026
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NO POSTO

Combustível custa até R$ 0,42 a mais conforme forma de pagamento

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Posto de combustíveis de Araçatuba é um dos estabelecimentos que informam de forma clara e visível os diferentes preços praticados conforme a modalidade de pagamento
Posto de combustíveis de Araçatuba é um dos estabelecimentos que informam de forma clara e visível os diferentes preços praticados conforme a modalidade de pagamento

Abastecer o carro em Araçatuba pode custar até R$ 0,42 a mais por litro de etanol, dependendo da forma de pagamento. Um levantamento realizado pela Folha da Região em postos da cidade encontrou diferenças de até R$ 0,42 no etanol e R$ 0,30 na gasolina entre os valores cobrados conforme a modalidade escolhida pelo consumidor.

Em um dos estabelecimentos pesquisados, o litro do etanol custava R$ 3,37 em uma modalidade de pagamento e R$ 3,79 em outra. A gasolina variava de R$ 6,29 a R$ 6,59 no mesmo posto.

Em outro estabelecimento, o etanol era vendido por R$ 3,59 ou R$ 3,89, conforme a condição de pagamento. A reportagem também encontrou postos que adotam preço único. Em um deles, o etanol custava R$ 3,27 por litro.

A diferença de R$ 0,42 representa um gasto adicional de R$ 21 em um abastecimento de 50 litros.

Embora a diferenciação seja permitida pela legislação federal, consumidores questionam os valores e, principalmente, a clareza das informações apresentadas pelos estabelecimentos.

Reclamações dos motoristas

O motorista de aplicativo Carlos Roberto Ferraz considera elevadas as diferenças cobradas em alguns postos, especialmente os bandeirados.

“Tem diferença do preço à vista e diferença muito grande, cara. Eu acho que é além do valor de crédito. Eu não fiz as contas, mas acho errado”, afirmou.

Ferraz conta que atualmente abastece em um posto com o qual negociou condições de pagamento, evitando diferenças entre os valores cobrados no crédito e no débito.

A servidora pública estadual Adrielli Avelino também questiona a prática. Durante uma viagem recente para fora de São Paulo, ela observou que os postos onde abasteceu praticavam o mesmo preço, independentemente da forma de pagamento.

Outra reclamação relatada à reportagem é a falta de clareza na divulgação dos preços. Segundo consumidores, em alguns estabelecimentos a diferença fica evidente depois do abastecimento.

Postos alegam custos e prazo de recebimento

Um proprietário de posto de Araçatuba, que pediu para não ser identificado, explicou que a diferenciação está relacionada aos custos das operações com cartão e à necessidade de manter o fluxo de caixa.

Segundo ele, pagamentos realizados com cartão de crédito podem levar de 30 a 40 dias para serem repassados ao estabelecimento, conforme as condições contratadas com as operadoras.

Além do prazo, taxas cobradas pelo processamento das transações.

os pagamentos em dinheiro ou Pix permitem o recebimento imediato. De acordo com o empresário, oferecer preços menores nessas modalidades ajuda a manter recursos disponíveis para as despesas do posto.

A reportagem não obteve dados que permitam comparar as diferenças cobradas por litro com os custos efetivos das operações financeiras.

O que diz a lei

O Procon de Araçatuba esclarece que a Lei Federal 13.455/2017 permite a diferenciação de preços de produtos e serviços conforme o prazo ou a forma de pagamento.

Assim, postos podem praticar valores distintos para dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito.

A permissão, entretanto, não dispensa os estabelecimentos de informar previamente ao consumidor quanto será cobrado em cada modalidade.

Segundo o Procon, a Resolução 948/2023 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece exigências para a divulgação dos preços nos postos.

O órgão municipal orienta que os diferentes valores sejam apresentados de forma clara e ostensiva no painel de preços e nos locais de abastecimento, conforme as regras aplicáveis.

O consumidor deve conseguir identificar o preço correspondente à modalidade escolhida antes de autorizar o abastecimento.

Como evitar cobranças inesperadas

O Procon recomenda conferir o painel de preços, confirmar com o frentista o valor por litro e observar se o preço indicado na bomba corresponde à condição anunciada.

Em caso de divergência, o motorista deve guardar o comprovante de pagamento e, se possível, registrar fotografias do painel e da bomba.

A orientação é solicitar inicialmente esclarecimentos ao estabelecimento. Se o problema não for resolvido, o consumidor pode procurar o Procon Municipal.

Possíveis irregularidades relacionadas às normas de comercialização e informação de preços também podem ser comunicadas à ANP.

Sindicato não respondeu

A Folha da Região procurou o Sincopetro, entidade representativa do comércio varejista de combustíveis, para comentar a diferenciação de preços e os custos das operações com cartão.

Os contatos começaram na quarta-feira (14), mas não houve resposta até o fechamento da reportagem.

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