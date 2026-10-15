O programa Cozinhalimento, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Araçatuba, capacitou 256 pessoas em 16 cursos na área de alimentação entre fevereiro e setembro deste ano. Os resultados foram apresentados na quarta-feira (14), durante o 3º Encontro do Cozinhalimento, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Segundo a administração municipal, Araçatuba ganhou destaque estadual pelo número de cursos realizados e de participantes atendidos no período. A posição do município em relação às demais cidades, entretanto, não foi informada.
A primeira-dama e presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, e a presidente do FSS, Lenice Freitas, participaram do encontro e apresentaram as atividades desenvolvidas na cidade.
Capacitação profissional
Inaugurado em dezembro de 2025, no Polo Educacional do Fundo Social, o Cozinhalimento oferece cursos de preparação de alimentos, com foco na qualificação profissional e na possibilidade de geração de renda.
As atividades integram o Capacita Araçatuba, programa municipal de formação profissional.
Entre os cursos realizados estão produção de pães caseiros, bolos e tortas, bolo no pote, chocolate artesanal, compotas, geleias, hambúrguer artesanal, embutidos caseiros e temperos naturais.
Os participantes também receberam orientações sobre congelamento e conservação de alimentos, planejamento de cardápios, higiene, manipulação e aproveitamento integral dos ingredientes.
Segundo Priscila, a participação no encontro estadual permitiu apresentar a experiência de Araçatuba e os resultados das capacitações.
“O convite para participar deste importante encontro estadual foi uma oportunidade para apresentar os resultados alcançados em Araçatuba como case de sucesso e demonstrar como políticas públicas de capacitação podem gerar impactos positivos na vida de muitas famílias”, afirmou.
A primeira-dama também destacou a possibilidade de os conhecimentos adquiridos contribuírem para a inserção no mercado de trabalho e a criação de pequenos negócios.
Expansão para os bairros
O Fundo Social pretende ampliar o alcance das capacitações, levando cursos a outras regiões de Araçatuba, especialmente aos bairros com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social.
A proposta é facilitar o acesso de moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar até o Polo Educacional. Ainda não foram divulgados os bairros que poderão receber as atividades nem o cronograma de expansão.
A presidente do FSS, Lenice Freitas, afirmou que os cursos também favorecem a convivência social e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.
“Mais do que ensinar técnicas de preparo de alimentos, os cursos do Cozinhalimento, oferecidos por meio do programa Capacita Araçatuba, transformam vidas, contribuem para reduzir situações de vulnerabilidade e ampliam as perspectivas de novas oportunidades”, afirmou.
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