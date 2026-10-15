O programa Cozinhalimento, desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Araçatuba, capacitou 256 pessoas em 16 cursos na área de alimentação entre fevereiro e setembro deste ano. Os resultados foram apresentados na quarta-feira (14), durante o 3º Encontro do Cozinhalimento, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Segundo a administração municipal, Araçatuba ganhou destaque estadual pelo número de cursos realizados e de participantes atendidos no período. A posição do município em relação às demais cidades, entretanto, não foi informada.

A primeira-dama e presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, e a presidente do FSS, Lenice Freitas, participaram do encontro e apresentaram as atividades desenvolvidas na cidade.

Capacitação profissional