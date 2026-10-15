Os professores da rede estadual de ensino de São Paulo recebem, em média, R$ 6.033,97 por mês, segundo levantamento divulgado pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP). A pesquisa apresenta o perfil dos aproximadamente 200 mil docentes responsáveis pelo ensino de 3 milhões de estudantes em cerca de 5 mil escolas.

Além da remuneração, os dados mostram a distribuição dos profissionais por idade, disciplina, formação acadêmica e local de nascimento.

A maior concentração de professores está na faixa dos 40 aos 49 anos, embora o levantamento também revele a presença de profissionais com mais de 70 anos em atividade.