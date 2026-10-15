Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (15), suspeito de agredir a companheira, de 35 anos, em Buritama. A mulher sofreu ferimentos, incluindo três dentes quebrados, além de hematomas em diferentes partes do corpo.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de violência doméstica.
No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro após uma discussão.
Vídeo das agressões
O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Buritama, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.
Segundo o registro da ocorrência, um vídeo que teria flagrado as agressões foi entregue à polícia.
A mulher também recebeu atendimento médico. Foram constatados três dentes quebrados e hematomas nos braços e na região lombar esquerda.
Diante dos relatos e dos elementos apresentados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito por lesão corporal no contexto de violência doméstica.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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