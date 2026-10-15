Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (15), suspeito de agredir a companheira, de 35 anos, em Buritama. A mulher sofreu ferimentos, incluindo três dentes quebrados, além de hematomas em diferentes partes do corpo.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro após uma discussão.

Vídeo das agressões