15 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após quebrar três dentes da companheira em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher de 35 anos também sofreu hematomas nos braços e nas costas; vídeo das supostas agressões foi apresentado à Polícia Civil
Mulher de 35 anos também sofreu hematomas nos braços e nas costas; vídeo das supostas agressões foi apresentado à Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (15), suspeito de agredir a companheira, de 35 anos, em Buritama. A mulher sofreu ferimentos, incluindo três dentes quebrados, além de hematomas em diferentes partes do corpo.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro após uma discussão.

Vídeo das agressões

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Buritama, onde o caso foi apresentado à autoridade policial.

Segundo o registro da ocorrência, um vídeo que teria flagrado as agressões foi entregue à polícia.

A mulher também recebeu atendimento médico. Foram constatados três dentes quebrados e hematomas nos braços e na região lombar esquerda.

Diante dos relatos e dos elementos apresentados, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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