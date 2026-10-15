Birigui poderá receber um complexo imobiliário com shopping center, hotel e unidades residenciais em uma área próxima ao futuro Hospital Regional Alto Noroeste. A proposta, que prevê aproximadamente 120 espaços comerciais, foi apresentada à Prefeitura na terça-feira (13), mas ainda está em fase inicial de estudos.

O projeto foi apresentado pelos arquitetos urbanistas Camila Valbert e Olnei Portela, do escritório Portela Arquitetos, de Valinhos, durante reunião com a prefeita Samanta Borini e integrantes da administração municipal.

Participaram também os secretários Carlos Farias, de Desenvolvimento Econômico; Marco Gajardoni, de Governo; e Paulo Batista, da Casa Civil, além de proprietários das áreas envolvidas, entre eles Amir Eduardo Mansur e Carlos Braga.

Shopping e hotel