Birigui poderá receber um complexo imobiliário com shopping center, hotel e unidades residenciais em uma área próxima ao futuro Hospital Regional Alto Noroeste. A proposta, que prevê aproximadamente 120 espaços comerciais, foi apresentada à Prefeitura na terça-feira (13), mas ainda está em fase inicial de estudos.
O projeto foi apresentado pelos arquitetos urbanistas Camila Valbert e Olnei Portela, do escritório Portela Arquitetos, de Valinhos, durante reunião com a prefeita Samanta Borini e integrantes da administração municipal.
Participaram também os secretários Carlos Farias, de Desenvolvimento Econômico; Marco Gajardoni, de Governo; e Paulo Batista, da Casa Civil, além de proprietários das áreas envolvidas, entre eles Amir Eduardo Mansur e Carlos Braga.
Shopping e hotel
A proposta contempla a construção de um shopping center com cerca de 120 espaços comerciais, além de um hotel e unidades residenciais.
O estudo prevê ainda áreas verdes, espaços institucionais e intervenções no sistema viário para atender à possível ocupação do terreno.
A proximidade com o Hospital Regional Alto Noroeste é apontada pelos responsáveis pelo projeto como um fator que poderá estimular a demanda por comércio, hospedagem e moradia.
Segundo a Prefeitura, a administração municipal manifestou apoio à discussão da proposta, considerando a possibilidade de atrair investimentos e ampliar a oferta de serviços na cidade.
Sem prazo de construção
Apesar da apresentação à Prefeitura, a implantação do empreendimento ainda não está confirmada.
A reunião teve caráter preliminar, e os proprietários das áreas deverão aprofundar os estudos antes de avançar com o projeto.
Até o momento, não foram divulgados o valor previsto do investimento, a área total do terreno, o cronograma de execução nem estimativas de geração de empregos.
Também não há informação sobre pedidos de licenciamento ou aprovação urbanística.
O projeto está relacionado à perspectiva de expansão da região onde será instalado o Hospital Regional Alto Noroeste, cuja conclusão está prevista para o fim de 2027.
A eventual construção do complexo dependerá da continuidade dos estudos, da viabilidade econômica e das autorizações necessárias.
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