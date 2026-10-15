O presidente da Câmara Municipal de Olímpia, vereador Flávio Augusto Olmos (PP), foi preso temporariamente nesta quinta-feira (15), durante a Operação Caixa Frio, deflagrada pela Polícia Civil para investigar um suposto esquema de “rachadinha” no Legislativo municipal.
A operação, conduzida pela Polícia Civil de Barretos, apura possíveis crimes de peculato e associação criminosa. A Justiça expediu quatro mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão.
Segundo as investigações, servidores comissionados ligados ao gabinete do parlamentar seriam obrigados a devolver parte dos próprios salários. O dinheiro, conforme a suspeita da polícia, seria posteriormente repassado ao vereador.
Os investigadores apuram a existência de uma estrutura organizada, com possível divisão de tarefas entre os envolvidos e movimentações financeiras consideradas suspeitas.
Documentos e equipamentos apreendidos
Durante a operação, policiais cumpriram mandados em residências de investigados, no gabinete do presidente da Câmara e em outros endereços relacionados ao caso.
Foram apreendidos documentos, celulares, computadores e equipamentos eletrônicos, que serão analisados para aprofundar as investigações.
A apuração reúne depoimentos, documentos, extratos bancários e relatórios de inteligência financeira, além de informações obtidas mediante autorizações judiciais para quebra de sigilos.
O material é utilizado pela Polícia Civil para investigar a origem, a movimentação e o possível destino dos valores envolvidos no suposto esquema.
Sorveteria teria sido usada para entrega de dinheiro
O nome da operação, Caixa Frio, faz referência a uma sorveteria pertencente a um dos investigados.
De acordo com a Polícia Civil, o estabelecimento teria sido utilizado como ponto de encontro para a entrega, em dinheiro, de valores supostamente arrecadados por meio dos repasses salariais.
A participação dos investigados e o funcionamento do possível esquema ainda estão sob apuração.
Câmara se manifesta
Em nota, o vice-presidente da Câmara de Olímpia, Marcelo da Branca, afirmou que o Legislativo respeita a atuação das autoridades.
Segundo ele, devido ao sigilo do processo, a Câmara não comentará detalhes da investigação neste momento, mas permanece à disposição da Justiça para fornecer informações e colaborar com as apurações.
A investigação prossegue, e as suspeitas ainda dependem de esclarecimento pelas autoridades competentes.
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