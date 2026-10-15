O presidente da Câmara Municipal de Olímpia, vereador Flávio Augusto Olmos (PP), foi preso temporariamente nesta quinta-feira (15), durante a Operação Caixa Frio, deflagrada pela Polícia Civil para investigar um suposto esquema de “rachadinha” no Legislativo municipal.

A operação, conduzida pela Polícia Civil de Barretos, apura possíveis crimes de peculato e associação criminosa. A Justiça expediu quatro mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão.

Segundo as investigações, servidores comissionados ligados ao gabinete do parlamentar seriam obrigados a devolver parte dos próprios salários. O dinheiro, conforme a suspeita da polícia, seria posteriormente repassado ao vereador.