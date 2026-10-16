O Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, receberá neste sábado (17), das 15h às 18h, o Dia de Brincar. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças, terá atrações culturais, atividades recreativas e distribuição de alimentos.

A programação é aberta ao público e contará com brinquedos infláveis, cama elástica e brincadeiras tradicionais, como o pau de sebo. Além disso, haverá distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, doces, salgados, refrigerantes, água e sorvetes.

A iniciativa é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com as secretarias municipais de Cultura, Educação, Obras e Serviços Públicos, Esporte, Lazer e Recreação, Governo e Comunicação.