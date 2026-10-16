16 de outubro de 2026
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DIA DE FESTA

Bosque dos Araçás terá festa gratuita para crianças neste sábado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Prefeitura Municipal de Araçatuba
Dia de Brincar será realizado no Bosque dos Araçás, localizado na rua do Fico, sem número, no bairro Dona Amélia
Dia de Brincar será realizado no Bosque dos Araçás, localizado na rua do Fico, sem número, no bairro Dona Amélia

O Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, receberá neste sábado (17), das 15h às 18h, o Dia de Brincar. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças, terá atrações culturais, atividades recreativas e distribuição de alimentos.

A programação é aberta ao público e contará com brinquedos infláveis, cama elástica e brincadeiras tradicionais, como o pau de sebo. Além disso, haverá distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, doces, salgados, refrigerantes, água e sorvetes.

A iniciativa é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com as secretarias municipais de Cultura, Educação, Obras e Serviços Públicos, Esporte, Lazer e Recreação, Governo e Comunicação.

Segundo a presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, a proposta é proporcionar momentos de lazer e incentivar a utilização do espaço pelas famílias.

“O evento tem como objetivo oferecer lazer e cultura às crianças, além de incentivar a ocupação do Bosque dos Araçás como espaço de convivência e recreação para as famílias de Araçatuba. Será uma tarde de muita alegria e diversão para a criançada”, afirmou.

Programação terá circo, personagens e helicóptero Águia

As apresentações culturais começam às 15h30, com a contação de histórias de Simone Santana, que apresentará o tema “Chamado para a Realeza D’Ele”.

Em seguida, o público poderá acompanhar o espetáculo circense infantil “Le Cirque du Sonóis”, que reúne elementos de circo, humor e poesia.

Às 16h40, está previsto um sobrevoo do helicóptero Águia, da Polícia Militar, sobre o Bosque dos Araçás.

Além disso, o evento contará com a presença de policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), integrantes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Especial de Patrulhamento (GEP) da Guarda Municipal.

Outra atração será o pocket show “Mundo dos Games”, do Animania, com personagens conhecidos dos videogames, como Mario Bros., Sonic e Minecraft.

Após a apresentação, as crianças poderão tirar fotos com os personagens.

Evento será aberto a toda a população

O Dia de Brincar será realizado no Bosque dos Araçás, localizado na Rua do Fico, sem número, no bairro Dona Amélia.

A entrada e todas as atividades serão gratuitas.

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