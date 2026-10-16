O Bosque dos Araçás, antigo zoológico de Araçatuba, receberá neste sábado (17), das 15h às 18h, o Dia de Brincar. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças, terá atrações culturais, atividades recreativas e distribuição de alimentos.
A programação é aberta ao público e contará com brinquedos infláveis, cama elástica e brincadeiras tradicionais, como o pau de sebo. Além disso, haverá distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce, doces, salgados, refrigerantes, água e sorvetes.
A iniciativa é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com as secretarias municipais de Cultura, Educação, Obras e Serviços Públicos, Esporte, Lazer e Recreação, Governo e Comunicação.
Segundo a presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, a proposta é proporcionar momentos de lazer e incentivar a utilização do espaço pelas famílias.
“O evento tem como objetivo oferecer lazer e cultura às crianças, além de incentivar a ocupação do Bosque dos Araçás como espaço de convivência e recreação para as famílias de Araçatuba. Será uma tarde de muita alegria e diversão para a criançada”, afirmou.
Programação terá circo, personagens e helicóptero Águia
As apresentações culturais começam às 15h30, com a contação de histórias de Simone Santana, que apresentará o tema “Chamado para a Realeza D’Ele”.
Em seguida, o público poderá acompanhar o espetáculo circense infantil “Le Cirque du Sonóis”, que reúne elementos de circo, humor e poesia.
Às 16h40, está previsto um sobrevoo do helicóptero Águia, da Polícia Militar, sobre o Bosque dos Araçás.
Além disso, o evento contará com a presença de policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), integrantes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Especial de Patrulhamento (GEP) da Guarda Municipal.
Outra atração será o pocket show “Mundo dos Games”, do Animania, com personagens conhecidos dos videogames, como Mario Bros., Sonic e Minecraft.
Após a apresentação, as crianças poderão tirar fotos com os personagens.
Evento será aberto a toda a população
O Dia de Brincar será realizado no Bosque dos Araçás, localizado na Rua do Fico, sem número, no bairro Dona Amélia.
A entrada e todas as atividades serão gratuitas.
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